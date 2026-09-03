Internacional

Putin Ve Posibilidad de Acuerdo de Paz para Poner Fin a la Guerra en Ucrania

El presidente ruso señaló que varios países están dispuestos a apoyar un convenio de este tipo

Vladimir Putin en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok, Rusia.Vladimir Putin en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok, Rusia. Foto: Roscongress | Handout vía Reuters
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