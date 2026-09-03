Putin Ve Posibilidad de Acuerdo de Paz para Poner Fin a la Guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que hay probabilidad de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania e incluso señaló que varios países, como Estados Unidos y China, están dispuestos a apoyar un convenio de este tipo.

Sin embargo, expresó que reanudar las negociaciones resultaba más difícil debido a los ataques ucranianos contra el transporte marítimo y al llamado de Kiev para que los aviones civiles eviten el espacio aéreo ruso.

"Agradecemos a todos aquellos que intentan contribuir a una solución. ¿Hay alguna posibilidad? En mi opinión, sí, la hay", dijo durante un foro económico en Rusia.

"En última instancia, sin embargo, el problema debe ser resuelto por los países implicados en el conflicto: Rusia y Ucrania", añadió.

El mandatario dio a conocer que Rusia mantenía contacto con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha intentado mediar en un acuerdo de paz para Ucrania.

"Estamos a favor de restablecer las relaciones plenas con Estados Unidos. Sin embargo, esto no depende únicamente de nosotros, sino también de la parte estadounidense. Pero, por lo que entiendo, percibo y observo, el presidente Trump está comprometido con ese diálogo positivo y constructivo", dijo.

Por otra parte, Putin calificó los ataques ucranianos contra buques mercantes civiles y las "amenazas de ataques contra aviones civiles de las que se ha informado" como "actos de terrorismo de Estado", lo que, según él, "complica las perspectivas de unas conversaciones de paz bilaterales".

Esta semana, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió a las compañías aéreas y a las aseguradoras de que la presencia de drones ucranianos había convertido el espacio aéreo ruso en un lugar peligroso, aunque afirmó que Ucrania solo atacaría instalaciones militares rusas y no supondría una amenaza para las aeronaves civiles.

El miércoles, dicho país instó a la agencia de aviación de la ONU a pedir a sus miembros que prohibieran las operaciones en el espacio aéreo ruso.

Ucrania quedó aislada de la aviación civil internacional porque su espacio aéreo se considera inseguro desde que Rusia invadió el país en 2022.

Luego de cuatro años y medio de guerra, la línea del frente se ha mantenido prácticamente estática y no se han celebrado negociaciones de paz desde febrero.

Incluso, las dos partes han intensificado los ataques aéreos de largo alcance en el interior del territorio contrario.

Y la guerra en el mar también se ha recrudecido con ataques de ambos bandos contra puertos y buques mercantes.

Con información de Reuters.

SPB