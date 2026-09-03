Ruta y Zonas Afectadas por Marcha y Bloqueo en el Centro de la CDMX

Este jueves habrá manifestaciones en la zona centro de la Ciudad de México que generarán afectaciones viales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana por medio de su Agenda de Movilizaciones informó los puntos en donde habrá manifestantes.

Una de las marchas será encabezada por la Unión Nacional de Maquineros, quienes se concentrarán en el Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La ruta contempla como primer destino el Senado de la República, alrededor de las 9:30 horas. Posteriormente, el contingente se trasladará a la Secretaría de Gobernación, con llegada prevista a las 10:30 horas, y finalmente continuará hacia la Cámara de Diputados, aproximadamente a las 12:00 horas.

La organización, con un aforo estimado de 200 personas, solicita el cese de operativos y decomisos que considera arbitrarios, además de la devolución de máquinas aseguradas y una regulación para sus equipos.

Por su parte, la Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio permanecerán en gran parte del día en distintos puntos del centro de la capital.

En la mañana se reunieron en Palacio Nacional, posteriormente, tienen contemplado acudir a la Secretaría de Gobernación, alrededor de las 11:00 horas; al Senado de la República, a las 12:30 horas; y a la Comisión Federal de Electricidad, cerca de las 13:00 horas.

El grupo busca entregar más de 386 mil firmas recabadas mediante una plataforma de peticiones y solicitar modificaciones relacionadas con las disposiciones sobre pensiones y el respeto a los derechos adquiridos de trabajadores jubilados.

FBPT