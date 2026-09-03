Marchas

Ruta y Zonas Afectadas por Marcha y Bloqueo en el Centro de la CDMX

Grupos de manifestantes recorrerán y permanecerán en distintos puntos de la capital este jueves

Protesta de integrantes de la Unión Nacional de Maquineros A.C. (UNAMA)Protesta de integrantes de la Unión Nacional de Maquineros. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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