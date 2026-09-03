Seguridad

Dron Ayuda a Localizar a Dos Personas Extraviadas en el Cerro Monumento de Puebla

Policías Municipales y Protección Civil de Tecamachalco colaboraron para el rescate de ambos excursionistas desorientados en la zona de El Salado.

Rescatan a dos personas extraviadas en el Cerro Monumento en Tecamachalco, Puebla.Rescatan a dos personas extraviadas en el Cerro Monumento. Foto: Ayuntamiento Tecamachalco | Ilustrativa

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Localizan a dos personas perdidas en el Cerro Monumento de Puebla. La Policía de Tecamachalco insta a tomar precauciones al visitar montañas.

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