Dron Ayuda a Localizar a Dos Personas Extraviadas en el Cerro Monumento de Puebla

Dos personas quedaron extraviadas en el Cerro Monumento, de la zona de El Salado perteneciente al municipio de Tecamachalco en Puebla.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Protección Civil Municipal desplegaron las labores de rescate; mediante un dron consiguieron ubicar a ambas personas en el área.

Luego de establecer contacto, personal de emergencia las orientó para bajar por una ruta segura. Finalmente, ambas quedaron fuera de peligro y recibieron atención de autoridades municipales.

La Policía Municipal de Tecamachalco exhorta a quienes visiten el sitio a tomar precauciones y evitar caminar solos, también pidieron informarse sobre el recorrido y mantenerse en rutas seguras para prevenir extravíos.

Estas son las recomendaciones si planeas visitar el Cerro Monumento o alguna otra montaña: Antes del viaje deberás avisar tu destino a alguien de confianza, investiga a profundidad la ruta que tomarás antes de iniciar, revisa el clima y sal temprano para evitar que la noche te alcance.

Lleva suficiente batería en tu móvil y si es posible carga con una brújula; Una vez dentro del camino permanece siempre en el sendero principal, cada que puedas trata de memorizar los puntos de referencia para el regreso.

Si vas en un grupo, no te alejes ni intentes adelantarte o quedarte atrás. En caso de desorientarte, detente, siéntate y respira con calma, es importante que tomes decisiones sin entrar en pánico.

Intenta volver sobre tus propios pasos con cuidado y trata de ubicar un punto seguro, en caso de tener señal es momento de pedir ayuda a los servicios de emergencias y notificar al contacto de confianza.

Los extravíos en montañas ocurren con frecuencia derivado a la falta de precaución de los excursionistas por lo que es importante que se sigan estas recomendaciones, una de las zonas en donde se han reportado más rescates es en el Parque Nacional La Malinche, lamentablemente no todas las personas son localizadas en las mismas condiciones.

Con información de N+

MCS