Accidentes

Choque Múltiple Provoca Caos Vial en el Libramiento Noroeste en García, NL

La zona fue acordonada por elementos de Fuerza Civil en espera de los cuerpos de emergencia

Caos vial en el Libramiento NoroesteCaos vial por choque múltiple en el Libramiento Noroeste. Foto: N+
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