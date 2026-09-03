Choque Múltiple Provoca Caos Vial en el Libramiento Noroeste en García, NL

Durante las primeras horas del día, se registró un choque múltiple entre unidades de carga pesada sobre el Libramiento Noroeste en el municipio de García con dirección a Escobedo, Nuevo León. El accidente generó caos vial en la zona, en la incorporación de la avenida Lincoln.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler que transportaba rollos de acero se impactó contra la parte trasera de otra unidad pesada, en la caja del cargamento, lo que provocó que este chocara contra un camión de transporte de personal. En la zona se observa derrame de combustible.

Elementos de Fuerza Civil se movilizaron hasta el punto donde ocurrió el accidente para acordonar el área donde la circulación avanza lentamente y se registran kilómetros de tráfico. Después de varios minutos fue habilitado un carril incorporándose desde Lincoln hacia el Libramiento Noroeste.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas en este choque múltiple. Se espera que en los próximos minutos arriben al sitio unidades de emergencia y personal de Protección Civil, así como la grúa para el retiro de las unidades de carga pesada para reabrir la circulación en el Libramiento Noroeste.

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Con información de Lupita Sánchez | N+

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