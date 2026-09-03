Accidentes

Motociclista Queda Prensada Bajo Camión del Transporte Público en Guadalajara

La víctima resultó con una fractura expuesta; es reportada en estado regular de salud.

accidente en motoEl accidente provocó movilización en la avenida Revolución. Foto: N+

Destacado

Motociclista sobrevive tras quedar prensada bajo un camión en Guadalajara. El casco le salvó la vida.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Motociclista Queda Prensada Bajo Camión del Transporte Público en Guadalajara