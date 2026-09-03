Motociclista Queda Prensada Bajo Camión del Transporte Público en Guadalajara

Con equipo hidráulico, fue rescatada una mujer que quedó prensada entre un camión y una motocicleta. El accidente ocurrió sobre la avenida Revolución y calzada Independencia, en Guadalajara.

De acuerdo con autoridades, el camión de transporte público se detuvo y al frena la mujer a bordo de su motocicleta, resbaló por el piso mojado y derrapó hasta terminar en la parte trasera de la unidad. El casco que portaba evitó que perdiera la vida.

De inmediato testigos comenzaron a reportar al número de emergencias 911 y ,en minutos, llegaron bomberos de Guadalajara y paramédicos de la Cruz Roja.

Al verificar que la mujer se encontraba prensada tuvieron que utilizar el equipo hidráulico para poder liberarla. Una vez que lograron extraerla comenzaron a atenderla de una fractura expuesta en la pierna derecha; a bordo de una ambulancia fue trasladada hasta la clínica 14 del seguro social. Su estado de salud fue reportado como regular.

Policías viales tuvieron que cerrar los carriles de avenida Revolución con dirección a Belisario Domínguez, mientras se llevaron a cabo los peritajes correspondientes. El chofer del camión quedó detenido hasta deslindar responsabilidades.