Accidentes

Choque Provoca Volcadura de Transporte de Personal en Arteaga, Coahuila

Los 14 trabajadores que eran transportados, regresan a su respectivos domicilios al momento del accidente

Los 14 trabajadores que eran transportados, regresan a su respectivos domicilios al momento del accidenteEl vehículo que se impactó contra el transporte de personal viajaba presuntamente a exceso de velocidad. Foto: N+

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El conductor del vehículo que se impactó contra el transporte de personal viajaba presuntamente a exceso de velocidad

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