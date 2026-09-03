Un accidente se registró esta mañana en el municipio de Arteaga, sobre el Libramiento Oscar Flores Tapia, cuando el conductor de un automóvil impactó por la parte trasera a un transporte de personal.

De acuerdo con las autoridades, ambos vehículos transitaban de norte a sur, cuando, antes de llegar al bulevar Los Pastores, el transporte de personal frenó para realizar una maniobra y retornarse hacia el norte.

El conductor del automóvil, que presuntamente transitaba a exceso de velocidad, no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la parte trasera de la vagoneta de la empresa DM Control. Debido al fuerte impacto, la unidad de transporte perdió estabilidad y terminó por volcar sobre la vialidad.

La vagoneta transportaba a 14 trabajadores que se dirigían a sus respectivos domicilios, quienes resultaron con diversas lesiones, por lo que fue necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia.

Tanto el conductor del automóvil como los tripulantes de la vagoneta fueron atendidos en el lugar por elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga.

Algunos de los trabajadores fueron trasladados por su misma empresa para recibir atención médica, mientras que dos de ellos tuvieron que ser llevados en ambulancia a un hospital para una valoración más detallada.