Accidentes

Volcadura de Tráiler de Cerveza Desata Rapiña en Autopista Saltillo-Torreón

El accidente se registró cuando el operador perdió el control de la unidad a la altura del kilómetro 25

El accidente se registró cuando el operador perdió el control de la unidad a la altura del kilómetro 25Habitantes de comunidades aledañas se llevaron cajas de cerveza a bordo de camionetas. Foto: N+

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Habitantes de comunidades aledañas se llevaron cajas de cerveza a bordo de camionetas

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