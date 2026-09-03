Volcadura de Tráiler de Cerveza Desata Rapiña en Autopista Saltillo-Torreón

Una volcadura de un tráiler cargado de cerveza se registró esta mañana sobre la autopista Saltillo-Torreón, generando movilización de los cuerpos de emergencia y afectaciones parciales a la circulación.

El tráiler circulaba de poniente a oriente y fue a la altura del kilómetro 25 cuando el operador perdió el control de la unidad, provocando que terminara volcado en la parte central de ambas carreteras.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, el chofer pudo salir de la cabina por sus propios medios y únicamente presentó lesiones leves que no ponen en riesgo su vida.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, abanderaron el sitio del percance y resguardaron la carga, mientras las aseguradoras realizaban las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido. Posteriormente, personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se encargó de retirar la carga, así como los vidrios y otros objetos que quedaron esparcidos sobre la vialidad y sus costados.

Una vez que avanzaron las diligencias en el lugar, comenzó la rapiña. Habitantes de comunidades rurales aledañas llegaron a bordo de camionetas y comenzaron a recoger la cerveza que había quedado esparcida, utilizando bolsas, cajas y costales para llevársela.

Por otra parte, las cajas de cerveza que no sufrieron daños fueron resguardadas y trasladadas a otro vehículo para evitar que fueran sustraídas.

Finalmente, el tránsito vehicular comenzó a restablecerse de manera parcial bajo la vigilancia de elementos de la Guardia Nacional, mientras continuaban las labores para retirar por completo los restos del accidente.