Estudiante de Veterinaria en la UAT Termina Hospitalizado Tras Presunta Novatada

Tadeo Ortiz, estudiante de primer semestre de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, terminó hospitalizado en terapia intensiva tras una presunta novatada ocurrida durante sus primeros días de clases.



De acuerdo con la familia, el joven fue presuntamente sometido frente a estudiantes, maestros y personal administrativo a actos de humillación, entre ellos le fueron lanzados huevos, sangre de animales, melaza, excremento y semen. Posteriormente, presuntamente fue obligado a comer chile habanero, pese a que advirtió ser alérgico.



La Fiscalía de Tamaulipas informó que, según las primeras investigaciones, el estudiante fue trasladado hotel por personal de enfermería de la institución educativa de nivel superior y permanece bajo observación médica, luego de haber ingresado inconsciente y presentado una aparente crisis convulsiva.



Se informó que abrieron una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a las personas posiblemente involucradas y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho. El estudiante permanece bajo valoración médica.

Los papás de Tadeo van a denunciar a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por las agresiones que sufrió su hijo.

Luego de que el joven de 18 años Tadeo ingresó a terapia intensiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Victoria, debido a que fue víctima de una novatada ocurrida en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los papás de Tadeo van a denunciar a dicha Facultad por los daños a la salud de su hijo.

La señora María Elena Rubio es la mamá del joven, y nos dijo que es lamentable que en una institución educativa se lleven a cabo malas prácticas como las novatadas, ya que su hijo fue golpeado, le embarraron estiércol, además de que lo obligaron a caminar agachado y comió un chile habanero.

“Y sí, pues obviamente vamos a tener que poner la denuncia porque no es posible que a estas alturas y con todo el antecedente que hay, uno tan reciente fue lo de la niña de El Mante que ocurrió en Tampico; si no mal recuerdo, ahí salió otra vez el Secretario de Educación y salieron otras autoridades a decir que estaban estrictamente prohibidas las novatadas”

La señora María Elena Rubio dijo que aún no les han indicado cuándo darán de alta a su hijo; sin embargo, señaló que cuando salga del hospital se regresarán a su ciudad de origen, es decir, al municipio de Tamuín en el estado de San Luis Potosí.