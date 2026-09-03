Seguridad

Estudiante de Veterinaria en la UAT Termina Hospitalizado Tras Presunta Novatada

De acuerdo con denuncias realizadas por la familia del joven, Tadeo fue sometido a actos de humillación frente a otros alumnos, docentes y personal administrativo.

Familia de Tadeo Interpondrá Denuncia Formal Contra la UAT tras Novatada en Cd. VictoriaFamilia de Tadeo Interpondrá Denuncia Formal Contra la UAT. Foto: UAT

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Presunta novatada en la UAT deja a estudiante en terapia intensiva. Familia denuncia humillaciones y negligencia.

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