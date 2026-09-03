Huracán Marie Causa Afectaciones en BCS y Activan Plan DN III en Fase de Auxilio

Ante las precipitaciones registradas en distintos puntos de Baja California Sur, autoridades militares activaron el Plan DN-III-E en su fase de auxilio.

La medida busca brindar apoyo a la población y atender las afectaciones que las precipitaciones han provocado en vialidades y otras zonas de la entidad.

De acuerdo con las Comandancias de la II Región Militar y de la tercera Zona Militar, el personal desplegado lleva a cabo distintas labores para atender las consecuencias de las lluvias, causadas por el fenómeno climático Marie, tales como el despeje de vías de comunicación, apoyo a vehículos que quedaron atascados, retiro de escombros y labores de apoyo vial.

Las autoridades militares señalaron que un agrupamiento de ingenieros permanece en coordinación con Protección Civil y autoridades del Gobierno de Baja California Sur para responder ante cualquier eventualidad.

El personal cuenta con herramientas especializadas, vehículos y maquinaria pesada que pueden ser movilizados hacia los puntos donde se requiera apoyo.

Ante la continuidad de las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información difundida por canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

FBPT