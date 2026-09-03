Seguridad

Huracán Marie Causa Afectaciones en BCS y Activan Plan DN III en Fase de Auxilio

Elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantienen labores de apoyo en La Paz y Comondú

Plan DN-III-E en Baja California Sur.Implementan Plan DN-III-E en Baja California Sur por las afectaciones que dejaron las fuertes lluvias. Foto: Defensa

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