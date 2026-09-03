Detienen a Creador de Contenido y 3 Personas Más por Incendio de Ring en Hermosillo

Hasta ahora se ha logrado la detención de cuatro personas relacionadas con los hechos de violencia registrados en el Centro de Usos Múltiples, CUM, previo al evento 'Noche Suprema', informó Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El fiscal general de Justicia del Estado detalló que se trata de tres personas ligadas directamente con los daños por incendio al ring, así como al equipo de audio e iluminación; además de un creador de contenido que formaba parte del la cartelera y se investiga por realizar contenido promoviendo el consumo de drogas.

“Estás tres personas se encuentran declarando, están identificadas y además están relacionadas con diversos homicidios que se han venido cometiendo en la capital del estado. De igual manera un sujeto autodenominado influencer qué se dedicaba a promocionar la venta de drogas en eventos diversos, el cual contaba con una orden de aprehensión por violación” dijo el fiscal.

Además el funcionario mencionó que continúan las investigaciones para localizar a más personas que pudieran tener relación con los hechos, o que formaban parte del elenco programado y que tenían carpetas de investigación abiertas; además de establecer si hubo o no encubrimiento por parte de los promotores del evento.