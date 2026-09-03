Seguridad

Detienen a Creador de Contenido y 3 Personas Más por Incendio de Ring en Hermosillo

El fiscal de Sonora detalló que se logró la captura de cuatro individuos por los hechos de violencia.

Detienen a Creador de Contenido y 3 Personas Más por Incendio de Ring en HermosilloDetienen a Creador de Contenido y 3 Personas Más por Incendio de Ring en Hermosillo. Foto: Archivo N+
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