Un Nuevo Ciclón se Formaría donde Está el Huracán Marie Cerca de México

Una nueva zona de baja presión podría desarrollarse durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, el organismo contempla una probabilidad de 40% de formación de una depresión tropical en siete días.

De acuerdo con el pronóstico actual podría formarse frente a la costa suroeste de México y avanzaría hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de entre 16 a 24 kilómetros por hora.

Mientras se mantiene bajo vigilancia este fenómeno climático, el huracán Marie continúa desplazándose por el Océano Pacífico. El sistema es de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Marie se localizó aproximadamente a 610 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 kilómetros por hora. Su desplazamiento era hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora.

La circulación del huracán favorecerá fuertes rachas de viento y oleaje elevado en la península de Baja California, además de reforzar las condiciones para lluvias intensas en Baja California Sur.

Para este jueves se pronostican lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en regiones del centro y sur de Baja California Sur.

También se esperan precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en sectores de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

FBPT