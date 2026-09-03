Pronóstico del tiempo

Expertos Prevén que 2027 Sea el Año Más Caluroso de la Historia en México por El Niño

Especialistas de la UNAM dan a conocer los posibles impactos de este fenómeno meteorológico, que ya está presente en el planeta y se sigue intensificando

Atardecer en Acapulco, Guerrero, en noviembre 2022. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAtardecer en Acapulco, Guerrero, en noviembre 2022. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El fenómeno El Niño ya está aquí y se intensificará. La UNAM alerta sobre huracanes y temperaturas récord en 2027. Descubre cómo afectará a México y qué medidas tomar.

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