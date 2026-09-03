Conagua Alerta por Viernes con Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo en CDMX
Autoridades llaman a tomar medidas de precaución, ante condiciones climatológicas en la capital mexicana y el país en general
Autoridades llaman a tomar medidas de precaución, ante condiciones climatológicas en la capital mexicana y el país en general
Debido a la presencia de canales de baja presión, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, las lluvias persistirán mañana en la Ciudad de México (CDMX).
En su pronóstico para el Valle de México y la Megalópolis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló cómo estará el clima el viernes en la capital mexicana.
Dijo que se esperan intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que autoridades llamaron a la población a tomar medidas de autocuidado.
De acuerdo con los datos, por la mañana habrá cielo medio nublado, ambiente fresco en la región, así como frío en zonas altas.
Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas), granizo y descargas eléctricas.
Adicionalmente, el Meteorológico Nacional previó una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados, y una máxima de 26 a 28 grados en la CDMX, además de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
En las imágenes puedes encontrar las condiciones del tiempo para hoy y los siguientes 3 días en la #CDMX y Toluca, #EdoMéx. pic.twitter.com/CW82jmNJcl— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 3, 2026
La Conagua además compartió en redes sociales una infografía con más detalles del pronóstico del tiempo del viernes:
Mañana: Temperatura entre 9 y 11 grados; cielo medio nublado y vientos de hasta 5 kilómetros por hora (km/h).
Tarde: Temperatura entre 21 y 23 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.
Noche: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 km/h.
Ante las lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la ciudadanía evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.
También aconsejó a la gente mantenerse alejada de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves; extremar precauciones ante vientos fuertes; abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
Además de evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados, y, finalmente, atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
SPB