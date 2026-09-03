Conagua Alerta por Viernes con Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo en CDMX

Debido a la presencia de canales de baja presión, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, las lluvias persistirán mañana en la Ciudad de México (CDMX).

En su pronóstico para el Valle de México y la Megalópolis, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló cómo estará el clima el viernes en la capital mexicana.

Dijo que se esperan intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que autoridades llamaron a la población a tomar medidas de autocuidado.