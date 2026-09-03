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Conagua Alerta por Viernes con Lluvias, Descargas Eléctricas y Granizo en CDMX

Autoridades llaman a tomar medidas de precaución, ante condiciones climatológicas en la capital mexicana y el país en general

Lluvias fuertes en la CDMX el 2 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvias fuertes en la CDMX el 2 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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