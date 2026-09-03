Clima en Nuevo León: Se Registran Altas Temperaturas y Pronóstico de Lluvia

Las autoridades registran buena calidad del aire este jueves, pero advierten sobre un ambiente seco y sensación térmica cercana a los 40 centígrados durante la tarde. La zona Metropolitana de Monterrey enfrentará una jornada marcada por el calor extremo.

La mañana arrancó con valores templados entre los 26 grados y 27 , acompañados por un cielo medio nublado y un reporte favorable en la calidad del aire en la totalidad de las estaciones de monitoreo ambiental de la ciudad. Sin embargo, las condiciones meteorológicas darán un giro drástico con el avance de las horas.

Se prevé que el termómetro alcance máximas a la sombra de entre 37 grados y 38, mientras que la sensación térmica podría rozar los 40 centígrados. Hacia la tarde, los niveles de humedad en el ambiente descenderán hasta un 30 por ciento lo que dará paso a un ambiente marcadamente seco y caluroso. Para el resto del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en niveles mínimos.

El panorama sofocante comenzará a ceder conforme se aproxime el fin de semana. El pronóstico meteorológico contempla un incremento significativo en la probabilidad de precipitaciones a partir del sábado, extendiéndose hasta el domingo y el lunes con hasta un 70 % de probabilidad de lluvia. Este cambio atmosférico frenará el ascenso de las temperaturas máximas, estabilizándolas alrededor de los 33 grados y otorgando un alivio térmico necesario para la región.

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A nivel nacional, la atmósfera registra una intensa actividad. En el territorio mexicano coinciden diversos canales y centros de baja presión, acompañados por el desplazamiento de las ondas tropicales número 35 y 36 a lo largo de la costa del Pacífico.

Por su parte, el huracán "Marie" genera desprendimientos nubosos e intensas lluvias sobre el sur de la península de Baja California y diversas franjas costeras. Marie se ubica a 610 kilómetros al suroeste de Los Cabos, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 140 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h. Aunque su trayectoria paralela a la costa no representa un riesgo directo de impacto en el país, se consolida como el tercer huracán activo de la temporada en el Pacífico, siguiendo la estela de los sistemas Lowell y Karina.

Con información de Alexis Lozano/ Noticias N+

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