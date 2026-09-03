Pronóstico del tiempo

Clima en Nuevo León: Se Registran Altas Temperaturas y Pronóstico de Lluvia

Monterrey experimentará un jueves muy caluroso y seco con sensaciones térmicas de hasta 40 centígrados aunque la buena calidad del aire se mantendrá.

Monterrey tendrá juves soleado y con hasta 38 gradosAmanecer el día de hoy en Nuevo León.Foto: Fabián González

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Mientras la Zona Metropolitana de Monterrey se prepara para máximas de 38 centígados este día, el panorama nacional muestra una alta actividad ciclónica.

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