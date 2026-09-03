Prevén Lluvias Fuertes y Altas Temperaturas Este Fin de Semana en Tamaulipas

Protección Civil de Tamaulipas emitió un aviso meteorológico para este fin de semana, en el que se anticipa un incremento en la actividad de tormentas y chubascos dispersos, a la par de un ambiente caluroso que mantendrá sensaciones térmicas cercanas a los 50 °C en diversas regiones de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias cobrarán mayor presencia en las regiones del Altiplano, Zona Centro, Región Cañera y Zona Noroeste. De manera puntual, las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento e intensidades que generen encharcamientos.

A pesar del ingreso de lluvia, las altas temperaturas no darán tregua. La dependencia advirtió que persistirá el ambiente muy caluroso con sensaciones térmicas que oscilarán entre los 44 °C y 48 °C. Adicionalmente, se espera la presencia de un evento "surada" con ráfagas de viento de 45 a 65 km/h.

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En cuanto a la distribución de las precipitaciones, se prevén lluvias aisladas durante la mañana en la zona sur del estado, mientras que por la tarde y noche la probabilidad de tormentas se concentrará en las zonas montañosas de la región Cañera, Altiplano y la zona Centro.

Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones ante los cambios repentinos en las condiciones del tiempo, asegurar objetos que puedan ser proyectados por el viento y mantenerse bien hidratados frente a las temperaturas extremas.