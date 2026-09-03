Pronóstico del tiempo

Prevén Lluvias Fuertes y Altas Temperaturas Este Fin de Semana en Tamaulipas

Las lluvias podrían ser fuertes, con actividad eléctrica, rachas de viento y riesgo de encharcamientos en zonas bajas de la entidad.

Autoridades Prevén Lluvias Fuertes y Altas Temperaturas Este Fin de Semana en TamaulipasPC Tamaulipas Prevé Lluvias Fuertes Durante el Fin de Semana. Foto: N+

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Este fin de semana se esperan chubascos fuertes y temperaturas extremas de hasta 50 °C. Prepárate para tormentas con viento y actividad eléctrica.

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