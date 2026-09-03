Maestra es Sentenciada por Abuso de Cinco Menores en León, Guanajuato

Más de un año tuvo que pasar para que se diera a conocer la sentencia en contra de María Guadalupe ’N’, acusada de abuso sexual agravado en contra de cinco menores, pasará 6 años y 8 meses en prisión.

En julio del 2025 padres de familia, mediante manifestaciones al exterior del preescolar, daban a conocer lo que vivían niñas y niños.

La educadora realizaba tocamientos a los pequeños por medio del juego del pato en el preescolar.

Días después se informó de su detención y vinculación a proceso, pese a presentar un amparo para llevar el proceso en libertad, este le fue negado por el juez que llevaba el caso.

Fue el primero de septiembre que en audiencia mediante un procedimiento abreviado, se acreditaron cada uno de los elementos del delito de abuso sexual agravado, donde se determinó la culpabilidad de la maestra con la condena de 6 años y 8 meses.

Además, se informó de su destitución como empleada o educadora, su inhabilitación una vez que cumpla su pena en prisión para ocupar cualquier cargo público frente a grupos.

Se le condenó a someterse a tratamiento psicoterapéutico integral y quedará inscrita en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales del Estado de Guanajuato.

También se le negaron los beneficios de la condena condicional y conmutación de sanciones, asÍ como los sustitutivos de trabajo en favor de la comunidad y el de semi libertad condicionada.

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Por su parte, los menores continúan con tratamiento psicológico dentro del pago para que la imputada pudiera acceder al procedimiento abreviado.

Padres y madres aun cuentan con miedo de represalias por lo que decidieron mantenerse en el anonimato.