Seguridad

Maestra es Sentenciada por Abuso de Cinco Menores en León, Guanajuato

María Guadalupe ’N’ fue condenada después de un año de proceso que pasó en prisión preventiva.

María Guadalupe ’N’ fue condenada después de un año de proceso que pasó en prisión preventiva.María Guadalupe ’N’ fue condenada después de un año de proceso que pasó en prisión preventiva. Foto: N+

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Desde el pasado mes de julio del 2025, fue detenida la inculpada tras descubrirse las agresiones a los menores de preescolar.

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