El productor Luis de Llano permaneció la madrugada de este jueves en el Centro de Sanciones Administrativas, al sur de la Ciudad de México (CDMX), luego de haber sido detenido ayer por el incumplimiento de resoluciones derivadas de una sentencia relacionada con el caso de Sasha Sokol.

Durante las primeras horas de este día, su hijo y su abogado llegaron al lugar ubicado sobre la avenida San Fernando, en la alcaldía de Tlalpan, para esperar su salida.

En el sitio, el abogado consideró que la detención fue ilegal y que las autoridades actuaron de manera indebida.

"El arresto fue ilegal, es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Es indebido, hubo suspensiones de amparo, la autoridad actuó de manera indebida", comentó.

Mientras que Francisco de Llano, hijo del productor, lo calificó como un gran ser humano.

“Aquí estamos como siempre, fuertes (…) Estamos aquí apoyando como siempre, no nos queda de otra. (Es) una persona de primera, un caballero, un gran ser humano. Le espera mucho amor y cariño", refirió.

Alrededor de las 02:20 horas llegó un actuario del Poder Judicial local con un documento en donde aparecía el nombre del productor y se esperaba su salida en pocos minutos, pero ésta se extendió.

Poco después de las 04:00 horas, salió del Centro de Sanciones Administrativas el abogado del productor y se subió a una camioneta gris, con placas del estado de Morelos. Dijo que volvería. En el mismo vehículo se fue Francisco de Llano.

Ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX cumplimentó una orden contra Luis de Llano, por no haber cumplido una serie de garantías dentro de su proceso en el caso de Sokol.

El productor fue aprehendido a las 18:30 horas en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Según información de la SSC, se trata de una orden de arresto de 15 horas, como medida de apremio por desacato, de acuerdo con lo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia.

SPB