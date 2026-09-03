Seguridad

Abogado de Luis de Llano Dice que ‘el Arresto Fue Ilegal’

El productor pasó la noche en el Centro de Sanciones Administrativas, al sur de la capital mexicana

Luis de Llano durante evento en CDMX en octubre 2017. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLuis de Llano durante evento en CDMX en octubre 2017. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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