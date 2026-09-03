SSC CDMX Cumple Arresto Administrativo contra Luis de Llano por Caso Sasha Sokol

Este miércoles 2 de septiembre 2026, la secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX cumplió una orden contra Luis de Llano, por no haber cumplido una serie de garantías dentro de su proceso en el caso de Sasha Sokol.

Luis de Llano cuenta con dos órdenes de detención administrativas, una de ellas se cumplió hoy con un arresto administrativo de unas horas.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, informa que Luis Miguel de Llano Macedo fue capturado a las 18:30 horas en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Señala que es presentado en el Centro de Detenciones Administrativas en la Ciudad de México.

Al respecto, la SSC CDMX informó que, personal de la dependencia dio cumplimiento a una orden de arresto de 15 horas en contra de Luis “N”. Destaca que esto es como medida de apremio por desacato de acuerdo con lo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia, tras su detención fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social "San Fernando".

Sasha Sokol habló públicamente de la relación que tuvo con de Llano en 2022. A través de su cuenta de X, el 8 de marzo, acusó que se trató de una relación manipuladora marcada por la edad, ya que ella tenía 14 años.

"Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio", escribió Sasha en una serie de mensajes publicados en su red social.

Después, en julio de 2022, la cantante presentó una demanda civil por daño moral contra Luis de Llano. En 2023, un juez determinó la responsabilidad de Llano, sentencia que confirmó meses después la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Incluso el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivado de un amparo que interpuso el productor. Finalmente el 25 de junio de 2025, la Primera Sala confirmó la condena civil impuesta contra este que implica una indemnización, reparar el daño y ofrecerle una disculpa pública a la víctima.

De acuerdo con lo que ha denunciado Sasha, ella tenía 14 años y Luis de Llano 39, cuando iniciaron una relación. Ese 8 de mazro de 2022, fecha a la que hizo referencia por ser Día Internacional de la Mujer, escribió:

"Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años".

Según los abogados de Sasha Soko, Luis de Llano ha desatendido durante meses diversos requerimientos y multas, por lo que, de continuar con el incumplimiento de la sentencia, podría configurarse un delito que contempla una pena de hasta cinco años de prisión.

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