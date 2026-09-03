Localizan Sin Vida a Dos Mujeres al Interior de Vivienda en Cuetzalan, Puebla

Dos mujeres fueron halladas sin vida por elementos de la Policía Municipal al interior de un domicilio ubicado en inmediaciones del municipio poblano de Cuetzalan del Progreso.

El gobierno municipal de la demarcación en la Sierra Nororiental de Puebla informó que aproximadamente a las 16:30 horas de este miércoles 2 de septiembre de 2026, las autoridades recibieron una llamada de auxilio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan a Dos Mujeres Muertas Dentro de Una Vivienda en Cuetzalan, Puebla

Al arribar al inmueble, ubicado en la localidad de Cuamayta, encontraron a las víctimas ya sin signos vitales y con lesiones aparentemente producidas por un arma punzocortante.

En el lugar, perteneciente a la junta auxiliar de Santiago Yancuitlalpan, también se encontraban dos hombres, quienes fueron detenidos; presuntamente tendrían vínculo familiar cercano con las fallecidas.

Comunicado sobre hallazgo de mujeres muertas en Cuetzalan. Foto: H. Ayuntamiento de Cuetzalan

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal informó que los sujetos arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para realizar las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ