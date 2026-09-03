Seguridad

Localizan Sin Vida a Dos Mujeres al Interior de Vivienda en Cuetzalan, Puebla

Dos hombres que presuntamente eran sus familiares cercanos y estaban en el sitio fueron detenidos en la junta auxiliar de Santiago Yancuitlalpan.

Localizadas Muertas Dos Mujeres Vivienda Cuamayta Santiago Yancuitlalpan Cuetzalan PueblaDos Mujeres Fueron Halladas Muertas en Vivienda de Cuetzalan, Puebla. Foto: N+ | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos mujeres encontradas sin vida en Cuetzalan, Puebla. Dos hombres, familiares cercanos, arrestados. Descubre más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+