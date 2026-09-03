Economía

Diputados Analizan Aumentar el IEPS a las Bebidas Alcohólicas para 2027

También se podría aumentar el impuesto a otros productos que causan mayor afectación a la salud

La propuesta de aumentar impuestos a diversos productos es analizada por legisladoresFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+