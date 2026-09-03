Diputados Analizan Aumentar el IEPS a las Bebidas Alcohólicas para 2027

El consumo de bebidas alcohólicas y otros productos podría limitarse el siguiente año, debido a un ajuste al esquema fiscal mexicano, con la finalidad de recaudar más ingresos y por “temas de salud”.

En la Cámara de Diputados se estudia la posibilidad de aumentar el Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS), un gravamen que se aplica a la producción, venta e importación de productos y servicios considerados no esenciales y que influyen de manera negativa en la salud de las personas, tal es el caso del alcohol, así lo aseguró el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano.

“Hay una propuesta de que se revise el esquema fiscal; ustedes saben que se dieron datos de lo que abarca la cerveza en el mercado, en el volumen del mercado y su aportación al total de IEPS. Sí implica una modificación en lo que pagan de IEPS”, afirmó.

Luego de la reunión de la Comisión de Hacienda, en la que se presentaron las conclusiones de al menos cinco foros en materia fiscal, se mostraron las propuestas, en las que no solo se incluyeron las bebidas alcohólicas, sino también aquellos que contienen altos porcentajes de sodio.

Según los promoventes, incrementar el IEPS generaría un ingreso extraordinario de 12 mil millones de pesos para el gobierno federal.

“Hay productos que tienen un exceso de sodio y, por exceso de sodio, hacen daño, y por exceso de sodio no se les cobra el IEPS, se cobran por otro concepto. Estamos hablando de cerca de 12 mil millones de pesos, pudiera ser”, explicó.

Además, puntualizó que la recaudación es importante, no obstante, hay que priorizar la salud pública por “congruencia” con los impuestos a las bebidas con exceso de azúcar.

“El esfuerzo se tendría que hacer… como con las bebidas azucaradas, es decir, es un tema de salud; a partir de ese tema de salud tenemos que revisar dónde ajustamos”.

Altamirano precisó que la propuesta se evaluará por un equipo técnico y los diputados, de manera independiente a lo que se presente en el Paquete Económico del gobierno federal el próximo 8 de septiembre.

El IEPS es considerado uno de los impuestos más importantes para las autoridades después del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este gravamen ya se incluye en el costo total de los productos y servicios que estipula la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; generalmente aparece en el desglose de los recibos de compra.

EPP