Sheinbaum Revela Fecha en que Entregará y Presentará el Paquete Económico 2027

El próximo 8 de septiembre será la entrega del Paquete Económico en el Congreso de la Unión y un día después, se presentará en Palacio Nacional, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El plan contempla una serie de reformas, entre ellas, apoyo a micro y pequeñas empresas, fortalecimiento de la economía digital y al paquete fiscal y presupuestal, detalló la mandataria en la conferencia mañanera.

Las reformas “ayudan al desarrollo de la economía nacional”, afirmó Sheinbaum Pardo.

La mandataria confirmó la fecha de entrega del Paquete Económico 2027 un día después del mensaje que ofreció con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, en el que aseguró que contemplará una “paulatina consolidación fiscal” sin afectar la inversión pública ni el gasto en bienestar, salud y educación.

Sheinbaum Pardo señaló que el objetivo es mantener “finanzas públicas sólidas” que permitan ampliar la inversión sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Apuntó a la inversión mixta como una herramienta para desarrollar infraestructura sin “ceder el control del interés público”.

La presidenta destacó que la “economía mexicana permanece estable y avanzando” frente a la política arancelaria de Estados Unidos. Entre otros puntos, subrayó que el producto interno bruto (PIB) creció 1.4% trimestral en el segundo trimestre y que se alcanzaron 60 millones de personas con empleo.