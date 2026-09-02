Economía

Sheinbaum Revela Fecha en que Entregará y Presentará el Paquete Económico 2027

El Gobierno de México prevé reformas para fortalecer la economía digital

Claudia Sheinbaum en la conferencia del 2 de septiembre 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia del 2 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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Claudia Sheinbaum anuncia la entrega del Paquete Económico 2027 el 8 de septiembre. Reformas clave para fortalecer la economía digital y apoyar a las pymes.

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