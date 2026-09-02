Seguridad

Protestan Frente a Presidencia de Ciudad Madero por Danna Yanina 'N'; Piden su Liberación

Familiares y activistas se plantaron con pancartas y una simulación de ataúd para exigir justicia y liberación de la detenida.

Protestan Frente a Presidencia por la Liberación de Danna Yanina 'N' en TamaulipasProtestan Frente a Presidencia por la Liberación de Danna Yanina 'N' en Tamaulipas. Foto: FGJ

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Con un fuerte llamado a la justicia, manifestantes en Ciudad Madero piden la liberación de Danna Yanina 'N'.

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