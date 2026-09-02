Protestan Frente a Presidencia de Ciudad Madero por Danna Yanina 'N'; Piden su Liberación

Con un ataúd negro con la palabra "Justicia" como símbolo de protesta, familiares, amigos y activistas se manifestaron frente a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero para exigir justicia y la libertad de Danna Yanina "N", quien permanece vinculada a un proceso judicial.

La movilización tuvo como objetivo visibilizar el caso de la joven y exigir a las autoridades que revisen nuevamente las circunstancias que rodean su situación jurídica.

"Está tranquila Tiene crisis de ansiedad, obviamente cada vez empeoran un poquito más este, pero pues intentamos tranquilizarla", Madre de Danna Yanina 'N'

Como parte de la manifestación, fueron colocados múltiples carteles en la entrada de la Presidencia Municipal, varios de ellos con mensajes dirigidos a la presidenta de la República, así como imágenes de integrantes de la Academia Militarizada Doenitz.

"Lo triste es que pasaron 35 años para que se viniera a destapar hasta ahora, imagínese por la muerte de una pequeña que tenemos que hacer justicia y no lo olviden es justicia también para Dafne tuvieron que pasar 35 años, no se trata de la confianza que le tengan a los papás porque había niños de entrada por salida, y tampoco dijeron nada, es el nivel de manipulación o de miedo que sentían", Madre de Danna Yanina 'N'

Exigen Justicia por la Liberación de Danna Yanina 'N' en Tamaulipas. Foto: N+

Fueron retirados objetos colocados durante protesta frente a la Presidencia de Ciudad Madero, en exigencia de justicia para Danna Yanina "N". Durante la manifestación, el contingente instaló lonas, pancartas y una simulación de un ataúd como parte de las acciones para que agilicen las investigaciones.

Los manifestantes señalaron que buscan generar mayor atención sobre el proceso, además de que se respeten los derechos de la joven y se determine su situación jurídica conforme avance el proceso.