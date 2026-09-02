Decomisan en el AICM Más de 9 Toneladas de Cigarros, Declaradas como Bocinas y Básculas

Millones de cigarros procedentes de Singapur fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), gracias a una revisión aduanera por parte de autoridades federales.

El Gabinete de Seguridad federal informó que se detectó que 5 millones de cigarros pretendían ser introducidos a México, los cuales habían sido declarados como bocinas y básculas eléctricas.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en total son 5 millones 438 mil 400 cigarros, con un peso total de 9 mil 160 kilos.

El decomiso se dio durante dos operaciones realizadas a embarques internacionales procedentes de Singapur, con la participación de integrantes de la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La primera inspección se realizó a un embarque de 320 cajas distribuidas en 20 pallets, en las cuales localizaron 3 millones 830 mil 400 cigarros, con un peso de 6 mil 440 kilos. La mercancía había sido declarada en la guía aérea como bocinas y básculas eléctricas; sin embargo, durante la revisión se localizaron productos de tabaco de la marca Pall Mall.

En el segundo evento, se inspeccionó un embarque de 134 cajas distribuidas en nueve pallets, en los cuales hallaron un millón 608 mil cigarros, con un peso de 2 mil 720 kilos. La mercancía también fue declarada como bocinas y básculas eléctricas, pero también eran cigarros de la marca Pall Mall.

El hallazgo se logró gracias a la aplicación coordinada de inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión documental, tecnología de inspección no intrusiva mediante equipos de Rayos X e inspección física.