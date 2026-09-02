Seguridad

Decomisan en el AICM Más de 9 Toneladas de Cigarros, Declaradas como Bocinas y Básculas

La mercancía, proveniente de Singapur, fue detectada durante una inspección aduanera

Los cigarros ilegales fueron detectados en el AICMLos cigarros ilegales fueron detectados en el AICM. Foto: Gabinete de Seguridad

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Autoridades mexicanas incautan 5 millones de cigarros en el AICM, declarados como bocinas. Operación conjunta revela el contrabando desde Singapur. Conoce los detalles de este hallazgo.

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