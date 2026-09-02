Maestros de la CNTE en Baja California Liberan Caseta de Cobro Tijuana-Tecate

El paro de labores de maestros continúan en Baja California, luego de que integrantes del magisterio señalaran que el Gobierno estatal no cumplió con los pagos que habían sido comprometidos para docentes con recursos pendientes.

De acuerdo con los trabajadores de la educación, son más de 3 mil docentes quienes permanecen a la espera de recursos que les han sido adeudados, mientras que las fechas establecidas para cubrir los pagos han sido postergadas en repetidas ocasiones.

Los maestros señalaron que, hasta el momento, no se ha concretado una solución que permita destrabar los adeudos, por lo que determinaron mantener la suspensión de labores en distintos planteles en la entidad.

Como parte de las acciones de protesta, el magisterio realizó la liberación de la caseta de cobro que comunica a Tijuana con Tecate, permitiendo el paso de vehículos sin el pago correspondiente.

Información Atenas Gómez

APG