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Maestros de la CNTE en Baja California Liberan Caseta de Cobro Tijuana-Tecate

Docentes realizaron una protesta en la vialidad hacia Tecate y permitieron circular sin cubrir la cuota

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