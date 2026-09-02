Educación

Primer Día Sin Clases en Septiembre 2026: SEP Confirma Fecha de la Suspensión

Consulta cuándo no hay clases en preescolar, primaria y secundaria, para que sepas qué día se suspenden las actividades por primera vez en el ciclo escolar 2026-2027

Checa Cuándo Es el Primer Día Que No Hay Clases en Septiembre 2026Los estudiantes no tendrán que esperar mucho para volver a descansar. Foto: Cuartoscuro
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