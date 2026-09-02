Primer Día Sin Clases en Septiembre 2026: SEP Confirma Fecha de la Suspensión

El ciclo escolar 2026-2027 apenas comenzó, sin embargo los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que esperar mucho para el primer día sin clases. Por ello, acá te decimos cuándo se suspenden las actividades en septiembre, de acuerdo con el calendario de la SEP.

Después de más de dos meses de vacaciones, los niños regresaron a las escuelas el pasado lunes 31 de agosto y para que no tengas dudas en una nota previa te explicamos cuándo habrá puente en el mes patrio.

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En septiembre de 2026, la SEP suspenderá las clases dos días en preescolar, primaria y secundaria por diferentes razones. En estas fechas no habrá actividades en las escuelas de nivel básico en México:

Miércoles 16 de septiembre de 2026 por el Día de la Independencia de México.

Viernes 25 de septiembre de 2026 por la realización del primer CTE.

Es importante señalar que el martes 15 de septiembre no se suspenden las clases en las escuelas SEP, pese a que se considera como un día de fiesta en México, debido a que por la noche se realiza el Grito de Independencia en conmemoración del llamado hecho por Miguel Hidalgo y Costilla para el inicio de la lucha de 1810.

En este contexto, los alumnos de nivel básico no podrán disfrutar de un puente por las fiestas patrias 2026, ya que la SEP solo suspenderá las clases el miércoles 16 de septiembre, de acuerdo con el calendario.

Por otro lado existe la duda sobre si hay clases el lunes 7 de septiembre, debido a que tiene una señalización en el calendario escolar 2026-2027. Sin embargo este día está marcado porque se realizará la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil.

De esta manera el próximo lunes, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria sí deben asistir a sus escuelas, ya que se realizarán dinámicas para fomentar la prevención sobre esos temas y crear espacios seguros en los planteles.

PPP