Prepárate: Registro de Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria Abre en Septiembre 2026

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que el registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria volverá a abrir en septiembre de 2026, y para que no dejes pasar la oportunidad, acá en N+ te decimos cómo prepararte para la inscripción.

Inició el nuevo ciclo escolar 2026-2027 y con él, los estudiantes de escuelas públicas en México podrán solicitar alguno de los apoyos que se otorgan de manera universal, que tienen la finalidad de fomentar la permanencia escolar y la conclusión de sus estudios, así como ayudar a la economía familiar.

En la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 22 de junio, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León dio a conocer cuándo abrirá un nuevo registro de la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria, y de la Beca Benito Juárez en 2026.

"En septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos", dijo el funcionario en aquella conferencia de prensa.

Hasta el momento, no se han anunciado las fechas exactas en las que se realizarán las nuevas inscripciones a los programas, sin embargo se espera que en los próximos días se informe cuándo abrirá la plataforma de registro.

En este contexto, se recomienda a las mamás, papás y tutores preparar todos los documentos que necesitarán para hacer la inscripción a la Beca Rita Cetina de primaria o secundaria para no perder esta oportunidad, que son los siguientes:

De la madre, padre o tutor:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Del estudiante a registrar:

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Uno de los puntos claves para que el registro sea exitoso es asegurarse que la CURP esté certificada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO), y en una nota previa te decimos cómo obtenerla.

Las inscripciones a los programas para estudiantes de primaria y secundaria se realizarán por internet en la siguiente página web https://www.becaritacetina.gob.mx/ y para comenzar el proceso los papás, mamás o tutores deben iniciar sesión o crear su cuenta Llave MX.

También es importante señalar que previo al inicio del registro se harán asambleas informativas en los planteles para que los padres de familia conozcan cómo hacer el trámite y obtener el apoyo.

La Beca Rita Cetina de secundaria otorga un apoyo bimestral de 1,900 pesos, más 700 pesos extra por cada estudiante en dicho nivel, mientras que el programa de primaria ofrece 2,500 pesos anuales para la compra de los útiles y uniformes escolares.

PPP