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Prepárate: Registro de Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria Abre en Septiembre 2026

Checa todo lo que debes de saber para hacer el registro de la Beca Rita Cetina 2026 para obtener el apoyo para estudiantes de primaria o secundaria

Checa cómo hacer el registro de la Beca Rita Cetina Primaria y Secundaria que Abre en Septiembre 2026Los estudiantes de escuelas públicas podrán solicitar la Beca Rita Cetina. Foto: Julio León
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