Programas sociales

Beneficiarios Cobrarán 17 Mil y 13 Mil Pesos Ya con Pago de Bienestar de Septiembre

Se dio a conocer el calendario de depósitos para el noveno mes del 2026, pero solo algunos de los derechohabientes tendrán ese 'extra'

Estos beneficiarios cobrarán hasta 17 mil pesos tras el pago de Bienestar de septiembre 2026.Durante el noveno mes del año se realiza el pago de la Pensión Binestar. Foto: Delegación de Programas para el Bienestar Hidalgo
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