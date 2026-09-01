Beneficiarios Cobrarán 17 Mil y 13 Mil Pesos Ya con Pago de Bienestar de Septiembre

Luego de la espera en el verano, millones de personas recibirán el pago de Bienestar de septiembre 2026. Sin embargo, hay buenas noticias para algunos beneficiarios, pues cobrarán dos depósitos que den un total de hasta 13 mil o 17 mil pesos, dependiendo del tipo de apoyo en el que se encuentren registrados.

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de dispersión, el cual inicia este martes 1 de septiembre con las personas cuyo primer apellido inicie con la letra A, como ya es una tradición en la entrega periódica de los programas sociales federales.

Y es que, aunque hay montos fijos del pago de bienestar para el año luego de un aumento para la Pensión Bienestar de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, algunos beneficiarios serán los afortunados de juntar el pago de septiembre con su pago mensual de la Pensión IMSS o ISSSTE.

Las sumas que se entregan bimestralmente en el caso de los apoyos Bienestar, según el programa, son las siguientes:

Pensión para Adultos Mayores (65 años y más): 6,400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3,100 pesos bimestrales.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos bimestrales.

Apoyo a Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales.

No obstante, para las personas que están jubiladas y cotizaron con el IMSS –que realizará el depósito mensual este martes 1 de septiembre– hay buenas noticias, pues juntarán un total de hasta 17 mil pesos.

Tomando en cuenta que entre los requisitos para poder tramitar la pensión del IMSS está una edad mínima de 60 años o 500 semanas registradas, los programas enfocados en el mismo grupo etario, más el monto mínimo garantizado para los jubilados, que es de 10 mil 636 pesos mensuales, las sumas son las siguientes:

6,400 + 10,636 = 17 mil 036 pesos.

3,100 + 10,636 = 13 mil 736 pesos.

Cabe recordar que, en el IMSS, la Pensión Mínima Garantizada es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México. Asimismo, dicho monto será actualizado anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

DMZ