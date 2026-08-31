Programas sociales

Lista de Apellidos que Cobran Primero la Pensión Bienestar de Septiembre 2026

Está por salir el calendario con las fechas de pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, por eso checa qué letras cobran primero

Lista de apellidos que cobran primero la Pensión Bienestar de septiembre 2026 según el calendario de pagosMiles de beneficiarios reciben su pago de la Pensión Bienestar en los primeros días de septiembre 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

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