Lista de Apellidos que Cobran Primero la Pensión Bienestar de Septiembre 2026

El quinto pago del año está por llegar en todo el país y a la espera que se anuncie el nuevo calendario de pagos, te compartimos las letras y los apellidos que cobran primero la Pensión Bienestar de septiembre 2026 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años de edad, madres solteras y personas con discapacidad.
La pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, discapacitados y madres trabajadoras tienen el mismo calendario de pagos Bienestar, es decir que los derechohabientes cobran por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.
De esta manera, los primeros beneficiarios en cobrar son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A, posteriormente se paga a todos los apellidos con B y luego a los que inician con la C. Así va el orden:
Día 1 de pago: Personas con apellido paterno que inicie con la letra "A".
Día 2: Letra "B".
Día 3 y 4: Letra "C".
Son muchos los apellidos que van a poder cobrar el quinto pago Bienestar del año, pero a continuación te dejamos una lista de los más comunes que van cobrar su apoyo económico durante los primeros días de septiembre:
Día 1 de pago
Aguilar.
Aguilera.
Álvarez.
Aguinaga.
Ayala.
Acevedo.
Andrade.
Arellano.
Amador.
Alarcón.
Armenta.
Arreola.
Ávalos.
Alonso.
Arias.
Armendáriz.
Abarca.
Aguayo.
Día 2 de pago
Barrera.
Bautista.
Barajas.
Becerra.
Benítez.
Bernal.
Barrón.
Barrios.
Blanco.
Balderas.
Bustos.
Briones.
Baez.
Baltazar.
Becerril.
Barragán.
Benavidez.
Barbosa.
Día 3 y 4 de pago
Cabrera.
Camacho.
Carrillo.
Castro.
Castillo.
Cruz.
Córdova.
Colmenares.
Chávez.
Cabrera.
Corona.
Calderón.
Campos.
Cano.
Cortez.
Cortes.
Cisneros.
Castellanos.
Los adultos mayores de 65 años recibirán un apoyo de 6,400 pesos, correspondientes al bimestre de septiembre-octubre 2026, mientras que a las personas con discapacidad les depositarán 3,300 pesos. Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años cobran 3,100 pesos. Y por último, las madres solteras y trabajadoras obtienen la cantidad de 1,650 pesos.