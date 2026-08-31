Lista de Apellidos que Cobran Primero la Pensión Bienestar de Septiembre 2026

El quinto pago del año está por llegar en todo el país y a la espera que se anuncie el nuevo calendario de pagos, te compartimos las letras y los apellidos que cobran primero la Pensión Bienestar de septiembre 2026 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años de edad, madres solteras y personas con discapacidad.

Para todas las personas que esperan con ansias las fechas de depósito, en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de septiembre 2026 y la lista de beneficiarios que ya no van a cobrar el apoyo durante el mes patrio por ser dados de baja del programa social.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Va Más del 80% de Entregas de Tarjetas del Bienestar en Ciudad Juárez

La pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, discapacitados y madres trabajadoras tienen el mismo calendario de pagos Bienestar, es decir que los derechohabientes cobran por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

De esta manera, los primeros beneficiarios en cobrar son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A, posteriormente se paga a todos los apellidos con B y luego a los que inician con la C. Así va el orden:

Día 1 de pago: Personas con apellido paterno que inicie con la letra "A". Día 2: Letra "B". Día 3 y 4: Letra "C".

Son muchos los apellidos que van a poder cobrar el quinto pago Bienestar del año, pero a continuación te dejamos una lista de los más comunes que van cobrar su apoyo económico durante los primeros días de septiembre:

Día 1 de pago

Aguilar.

Aguilera.

Álvarez.

Aguinaga.

Ayala.

Acevedo.

Andrade.

Arellano.

Amador.

Alarcón.

Armenta.

Arreola.

Ávalos.

Alonso.

Arias.

Armendáriz.

Abarca.

Aguayo.



Día 2 de pago

Barrera.

Bautista.

Barajas.

Becerra.

Benítez.

Bernal.

Barrón.

Barrios.

Blanco.

Balderas.

Bustos.

Briones.

Baez.

Baltazar.

Becerril.

Barragán.

Benavidez.

Barbosa.



Día 3 y 4 de pago

Cabrera.

Camacho.

Carrillo.

Castro.

Castillo.

Cruz.

Córdova.

Colmenares.

Chávez.

Cabrera.

Corona.

Calderón.

Campos.

Cano.

Cortez.

Cortes.

Cisneros.

Castellanos.



Los adultos mayores de 65 años recibirán un apoyo de 6,400 pesos, correspondientes al bimestre de septiembre-octubre 2026, mientras que a las personas con discapacidad les depositarán 3,300 pesos. Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años cobran 3,100 pesos. Y por último, las madres solteras y trabajadoras obtienen la cantidad de 1,650 pesos.

AO