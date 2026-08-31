Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos Marchan en Hermosillo, Sonora

Este domingo integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz, marcharon este domingo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para mantener vivo el recuerdo de ellos.

Fue un contingente de aproximadamente 200 personas, entre familiares y amistades, quienes partieron desde las escalinatas del Museo y Biblioteca de la Unison, haciendo un recorrido sobre la avenida Rosales, hasta las instalaciones de la Plaza de las Buscadoras que será inaugurada este día.

Cecilia Delgado Grijalva, representante del Colectivo Buscadoras por La Paz, indicó que en datos no oficiales se habla de 5 mil 135 personas desparecidas de 2018 a la fecha, pero no todos los casos han sido denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.