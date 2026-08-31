Sociedad

Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos Marchan en Hermosillo, Sonora

La marcha es realizada en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos Marchan en Hermosillo, SonoraColectivos de Búsqueda de Desaparecidos Marchan en Hermosillo, Sonora. Foto: N+

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