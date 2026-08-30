Senado Recibe Iniciativa de Sheinbaum para Acotar Doble Nacionalidad en Cargos Públicos

El Senado de la República recibió la iniciativa presidencial para acotar la doble nacionalidad de quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, informó que el Ejecutivo Federal envió el proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con el objetivo de establecer la nacionalidad única como requisito para quienes encabecen los poderes Ejecutivo federal y locales.

La propuesta contempla que quienes busquen ocupar estos cargos no tengan otra nacionalidad, con el propósito de evitar posibles conflictos de interés y garantizar que el interés y la soberanía de México prevalezcan.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que actualmente la Constitución establece como requisito ser mexicano por nacimiento para ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno. Sin embargo, señaló que el artículo 32 establece restricciones para quienes adquieren otra nacionalidad, lo que ha generado distintas interpretaciones.

Por ello, la iniciativa busca precisar estas disposiciones y establecer con claridad los requisitos de nacionalidad para quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y locales.

El proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su dictamen.