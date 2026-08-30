Dafne Zapata Quintos: Realizan Rosario Frente a Academia Doenitz en Ciudad Madero

Familiares y amigos de Dafne Zapata Quintos, quien fue asesinada al interior de la academia militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero, realizaron un rosario en memoria de la menor afuera de las instalaciones.

La ceremonia se llevó a cabo en la calle Sarabia número 1203, de la colonia Primero de Mayo, donde familiares colocaron una imagen de Dafne, más de una decena de veladoras y una cruz en la puerta principal de lo que fue la academia.

Durante el homenaje, Alejandra Quintos, familiar de la víctima, hizo un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que continúen con las indagatorias y se esclarezca completamente el caso.

Asimismo, aseguró que habría cuatro personas más involucradas en los hechos que permanecen prófugas, por lo que pidió a las autoridades avanzar en su localización y detención.

Alejandra Quintos también señaló que recibe amenazas de muerte, motivo por el cual elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas le brindan medidas de protección y resguardo.

Familiares y amigos reiteraron durante el acto su exigencia de justicia para Dafne y pidieron que todas las personas que pudieran estar relacionadas con el crimen sean investigadas y, en su caso, llevadas ante las autoridades correspondientes.