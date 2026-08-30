Sociedad

Dafne Zapata Quintos: Realizan Rosario Frente a Academia Doenitz en Ciudad Madero

Familiares y amigos se reunieron frente al inmueble de la colonia Primero de Mayo para honrar la memoria de la menor con veladoras, una cruz y una fotografía.

Familia de Dafne Realiza Rosario y Exige Justicia Afuera de Academia DoenitzFamilia de Dafne Realiza Rosario y Exige Justicia Afuera de Academia Doenitz. Foto: N+

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Durante el homenaje, Alejandra Quintos pidió avanzar en las investigaciones y afirmó que cuatro personas más estarían relacionadas con los hechos y permanecen prófugas.

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