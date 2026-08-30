Aseguran Más de 170 Dosis de Drogas y Detienen a 14 Personas en Veracruz

Fuerzas federales y estatales en la entidad veracruzana detienen a 14 presuntos integrantes de grupos delictivos. Ocurrió en cateos y operativos en más de 20 municipios, con el aseguramiento de armas e hidrocarburo.

Dentro de estos operativos también les fueron incautadas más de 170 dosis de estupefacientes y otros objetos relacionados con diversos hechos delictivos cometidos en diferentes puntos del estado veracruzano.

Autoridades dieron a conocer que las personas detenidas, así como las sustancias, objetos y vehículos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes., y determinar su situación legal.

Durante la semana se reportaron las acciones y operativos de seguridad y combate al crimen por parte de las diferentes dependencias de seguridad.