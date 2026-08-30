Seguridad

Aseguran Más de 170 Dosis de Drogas y Detienen a 14 Personas en Veracruz

Esta incautación se dio tras cateos de fuerzas federales y estatales en 20 municipios de la entidad.

Detienen a 14 integrantes de grupos delincuenciales en cateos en 20 municipios de VeracruzDetienen a 14 integrantes de grupos delincuenciales en cateos en 20 municipios de Veracruz. Foto: Archivo N+

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En Veracruz, fuerzas federales y estatales capturan a 14 integrantes de grupos delictivos y confiscan más de 170 dosis de drogas.

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