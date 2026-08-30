Accidentes

Hombre Muere al Caer de Hotel en Culiacán

El masculino sufrió múltiples lesiones y fracturas que provocaron su muerte al instante.

Hombre Muere al Caer de Hotel en CuliacánHombre Muere al Caer de Hotel en Culiacán. Foto: N+

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