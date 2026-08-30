Hombre Muere al Caer de Hotel en Culiacán

Un hombre falleció de manera instantánea durante la tarde-noche de este sábado 29 de agosto, luego de caer desde el séptimo piso de un hotel ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:20 horas en el Hotel Lucerna, sobre el bulevar Diego Valadez Ríos, a un costado de Forum Culiacán y frente a las Torres Santa María.

De acuerdo con las autoridades, la víctima cayó desde el balcón del séptimo piso hasta el suelo, donde sufrió múltiples lesiones y fracturas que le provocaron la muerte.

Al sitio acudieron elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado. Se desconoce si la caída fue accidental o si se trató de un suicidio, por lo que las autoridades ya investigan lo ocurrido.