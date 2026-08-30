Accidentes

Camión Recolector de Basura se Impacta Contra una Vivienda en Veracruz

Unidad de Transporte de residuos colisionó contra un inmueble al circular a presunto exceso de velocidad. Ocurrió en San Marcos perteneciente a Xico.

Camión de basura choca contra una vivienda en San Marcos.Camión de basura choca contra una vivienda en San Marcos. Foto: Martín Mendiola

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Un camión recolector de basura se estrella contra una vivienda en Xico, Veracruz. Una falla mecánica la posible causa de este accidente.

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