Camión Recolector de Basura se Impacta Contra una Vivienda en Veracruz

Una falla mecánica presuntamente fue la causa de que un camión recolector de basura terminará impactándose contra una vivienda. El camión recolector del municipio de Teocelo circulaba en San Marcos perteneciente al municipio de Xico.

El accidente ocurrió a la altura de la parroquia de San Marcos, cuando la unidad de recolección se desplazaba procedente de Xico con dirección hacia Coatepec.

Como consecuencia de este incidente no se tiene reporte personas lesionadas, únicamente daños materiales a la unidad recolectora y a la vivienda que fue impactada.

Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento del suceso y proceder al retiro del vehículo pesado recolector de desechos.

En los últimos días en diferentes puntos de la entidad se han registrados diversos accidentes de este tipo en donde inmuebles han resultados con diversos daños en su infraestructura debido al impacto de algún tipo de vehículo. En la mayoría de estos hechos el exceso de velocidad ha sido presuntamente la causa de los accidentes.