Accidentes

Volcadura Deja a Padre e Hijo Lesionados en Carretera Victoria-Zaragoza

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 28, cerca de la entrada al ejido San Francisco, donde el automóvil terminó aproximadamente 100 metros fuera de la carretera.

Automóvil Sale del Camino y Vuelca; Padre e Hijo Resultan LesionadosAutomóvil Sale del Camino y Vuelca; Padre e Hijo Resultan Lesionados. Foto: N+

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Un menor de 13 años y su padre resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital del IMSS en Ciudad Victoria para recibir atención médica.

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