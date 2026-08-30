Volcadura Deja a Padre e Hijo Lesionados en Carretera Victoria-Zaragoza

Una familia sufrió un accidente vehicular con volcadura sobre la Carretera Federal 83, en el tramo Victoria-Zaragoza, luego de que el automóvil en el que viajaban saliera del camino y terminara aproximadamente 100 metros fuera de la cinta asfáltica.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 28, en las inmediaciones de la entrada al ejido San Francisco, donde personal de la Guardia Estatal acudió para brindar auxilio a los afectados.

En el sitio fue localizado un Chevrolet Sonic, el cual quedó volcado después de salir de la carretera. De acuerdo con el conductor, viajaba acompañado de su esposa y su hijo cuando un tráiler que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y realizaba una maniobra de rebase habría provocado que perdiera el control de la unidad.

Como consecuencia del accidente, un menor de 13 años presentó probable traumatismo, mientras que su padre sufrió una herida de aproximadamente cinco centímetros en la cabeza, por lo que requería sutura.

Paramédicos que acudieron al lugar brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a ambos lesionados al Hospital del IMSS en Ciudad Victoria para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Estatal mantuvieron presencia preventiva en la zona mientras se realizaban las labores de auxilio y se esperaba el arribo de las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias del accidente.

Hasta el momento, no se ha informado si el conductor del tráiler involucrado fue localizado ni se han establecido responsabilidades por el percance.