Caballo Muere Atropellado y Bloquea la Carretera Tula-Ciudad Victoria

Un caballo murió luego de ser impactado por un vehículo sobre la Carretera Federal 101, en el tramo Tula-Ciudad Victoria, lo que provocó una afectación parcial a la circulación.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 53, aproximadamente 400 metros antes de la entrada al ejido Cerro Mocho, donde elementos de la Guardia Estatal localizaron al animal sin vida sobre la cinta asfáltica, obstruyendo parcialmente uno de los carriles.

De acuerdo con la conductora de un Chevrolet Chevy, circulaba de Palmillas hacia Tula cuando el caballo salió repentinamente de entre la maleza. Al intentar esquivarlo, el animal se abalanzó hacia el automóvil y terminó impactando el parabrisas del lado izquierdo.

Tras el percance, elementos de la Guardia Estatal acudieron al lugar para verificar las condiciones de la conductora, quien se encontraba consciente y orientada, con signos vitales estables, y manifestó no requerir atención médica.

La presencia del animal sobre la carretera generó una reducción parcial de la circulación, por lo que los elementos de seguridad permanecieron en el sitio para prevenir otro accidente y atender la situación.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al circular por este tramo y respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona mientras se realizan las labores correspondientes.