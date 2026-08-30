Accidentes

Caballo Muere Atropellado y Bloquea la Carretera Tula-Ciudad Victoria

El incidente ocurrió en el kilómetro 53, cerca del ejido Cerro Mocho, cuando el animal salió repentinamente de la maleza.

Caballo Muere tras Impactar Contra un Auto en Carretera Federal 101Caballo Muere tras Impactar Contra un Auto en Carretera Federal 101. Foto: N+

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La conductora de un Chevrolet Chevy intentó esquivarlo, pero terminó impactando contra el parabrisas.

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