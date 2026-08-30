Maratón CDMX 2026: Este es el Premio en Dinero para el Campeón

Una de las fechas más esperadas para los corredores de México y otras partes del mundo ha llegado: el XLIII Maratón de la Ciudad de México. Esta competencia, además de tener un gran prestigio por su histórica ruta, también tiene una gran relevancia por el premio que entrega a sus ganadores.

Cientos de miles de pesos están en juego en los más de 42 kilómetros que integran la ruta, la cual parte de Ciudad Universitaria y concluye en el Zócalo capitalino. Esta edición contará con alrededor de 30 mil participantes, quienes comenzarán a salir a partir de las 05:45 horas, de acuerdo con su categoría.

La ruta del Maratón de la Ciudad de México 2026 recorre las siguientes avenidas: avanza por Insurgentes Sur hacia la Glorieta de Insurgentes; continúa por Oaxaca, Nuevo León, Parque España, Sonora y avenida Chapultepec. Después, cruza Reforma y Polanco: pasa por Florencia, Paseo de la Reforma, calzada Gandhi, Chivatito y calles de Polanco como Presidente Masaryk y Moliere. El tramo final atraviesa Ejército Nacional, Thiers, Darwin, la Plaza de la República, Avenida Juárez y entra al Centro Histórico por Madero y 20 de Noviembre, hasta llegar a la meta: El Zócalo de la Ciudad de México.

Ruta del XLIII Maratón de la Ciudad de México. Foto: Maratón CDMX

Los horarios están conformados por grupos. Así serán los turnos de partida:

Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: arranque a partir de las 05:45 hrs.

Bloque Elite Femenil: 05:50 hrs.

Bloque Elite Varonil: 06:00 hrs.

Bloque A: Arranque a partir de las 06:00 hrs.

Bloque B: Arranque a partir de las 6:15 hrs.

Bloque C: arranque a partir de las 06:30 hrs.

Esta competencia cuenta con ramas varonil y femenil, así como con las categorías Libre, Master, Veteranos (I-VI), personas con discapacidad motriz y personas con discapacidad visual.

La premiación parte de estos grupos y se entrega a ganadores absolutos, así como los montos diferenciados para las personas con capacidades diferentes y los bonos por resultados especiales, como cronometraje y para mexicanos.

Primer lugar: 50,000 USD + reloj Garmin.

Segundo lugar: 20,000 USD + reloj Garmin.

Tercer lugar: 10,000 USD + reloj Garmin.

Cuarto lugar: 6,562.93 USD.

Quinto lugar: 4,949.09 USD.

Sexto lugar: 3,281.46 USD.

Séptimo lugar: 2,000.00 USD.

Octavo lugar: 1,344.86 USD.

Se entregará un bono de 550 mil pesos mexicanos al corredor o corredora que rompa el récord histórico, de acuerdo con su rama: varonil, 2 horas 8 minutos 23 segundos; femenil, 2 horas 25 minutos 04 segundos. Además, también habrá un premio para los 3 primeros mexicanos y mexicanas en cruzar la meta, que será de 50, 40 y 30 mil pesos, para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Cabe señalar que en los bonos y premios especiales con base en el reglamento en vigor del Mundo de Atletismo en México, se les retendrá a los corredores ganadores el 7% (corredores nacionales) y el 14% (corredores extranjeros) del estímulo económico para ser entregado a dicha Federación; así como el 1% del ISR Federal y el 6% de ISR Local de conformidad con la Ley Fiscal que se encuentre vigente en México (2% de retención para el fondo antidopaje, a los 8 primeros lugares de la rama varonil y a los 8 primeros lugares de la rama femenil).