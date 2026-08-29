Deportes

'Hormiga' González Recibe su Primera Convocatoria Oficial con Olympiacos

El delantero mexicano podría hacer su debut con su nuevo equipo, luego de haber cumplido el sueño de emigrar al futbol europeo

Armando González con la camiseta de OlympiacosFoto: X (@olympiacosfc)
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