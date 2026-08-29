'Hormiga' González Recibe su Primera Convocatoria Oficial con Olympiacos

Se acerca el debut de Armando González en el futbol europeo. El delantero mexicano de apenas 23 años de edad está a punto de cumplir el sueño de jugar en el Viejo Continente, pues ha recibido su primera convocatoria oficial con el Olympiacos de la liga de Grecia y podría tener minutos este mismo fin de semana.

Luego de haber completado su fichaje con el equipo más ganador en la historia del balompié griego, la 'Hormiga' González se puso a las órdenes del cuerpo técnico y durante la semana entrenó al parejo de sus compañeros. El ex futbolista de las Chivas parece estar en óptimas condiciones físicas, pues rápidamente fue incluido en la convocatoria de su club para el partido de la Jornada 2 en la Superliga de Grecia.

González, que disputó 59 partidos de Liga MX, en los que acumuló 3 mil 323 minutos y marcó 27 goles, emprenderá una nueva aventura y podría tener sus primeros minutos en Europa este domingo 30 de agosto cuando el Olympiacos visite al Asteras en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Será cuestión de tiempo para saber si el técnico del Olympiacos, José Luis Mendilibar, utilizará a la 'Hormiga' González como titular o si prefiere darle minutos viniendo desde el banquillo. Recordemos que el club al que ha llegado el mexicano es considerado el más grande de Grecia, pues posee con un total de 48 títulos de la liga local. Además, tiene 29 Copas de Grecia, 8 Supercopas de ese país y un campeonato de la Conference League en la temporada 2023/24.

Cabe destacar que Armando González también podría estrenarse pronto a nivel de competiciones continentales, pues el Olympiacos es uno de los 36 clubes que jugarán esta edición de la UEFA Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa.