París Saint-Germain Rescata Empate ante LIlle con 2 Goles de Último Minuto

De manera agónica, con dos goles en los minutos finales, el París Saint-Germain logró rescatar un empate ante el Lille Olympique Sporting Club en la Ligue 1. Los tantos de Vitinha y Marquinhos a los 90+1 y 90+5 sólo maquillaron el gris desempeño del actual campeón.

El LOSC Lille fue mejor y ganaba 2-0 luego de que Arnar Haraldsson y Dilane Bakwa perforaron la meta defendida por Matvei Safonov en los minutos 21 y 84. Parecía que los Mastines tenían el triunfo en la bolsa, pero descuidaron su retaguardia en la recta final.

El Lille se había puesto adelante en la primera parte. En el minuto 21 cayó el 1-0: el delantero Oliver Giroud sirvió la pelota al islandés Hakon Arnar Haraldson, quien sacó un tiro imparable para Matvey Safonov.

En la segunda parte, en el minuto 84, nuevamente Giroud puso asistencia para el 2-0: habilitó a Dilane Bakwa quien mandó disparo al ángulo que dejó como una estatua al arquero ruso del PSG.

Con poco tiempo en el reloj, Vitinha marcó un golazo desde fuera del área, a los 90+1 minutos para el 2-1 de los parisinos. Se perfiló de zurda, ante la floja marca de los zagueros locales, y mandó un disparo colocado al ángulo superior que superó la estirada del arquero Berke Ozer.

Luego, cuatro minutos después, el defensa Marquinhos se sumó al ataque en un tiro de equina y en la última jugada del partido remató de cabeza para poner el 2-2 en las redes y la pizarra. Un empate que supo a victoria para el París SG.

Hace una semana, en la primera fecha, el equipo parisino también se recuperó de una desventaja de 2-0 ante el Stade Rennes, gracias a un doblete de Ferran Torres.

El entrenador Luis Enrique celebró la igualada como un triunfo. Aunque no logra que el equipo funcione como él quiere, por segunda vez escapó de la primera derrota de la temporada.

La delantera del París SG aún no está en plena forma. Ousmane Dembele descansó y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia sólo jugó 45 minutos. Ferran Torres arrancó de inicio pero no pudo anotar y salió de cambio a los 70 minutos para dejarle su lugar a Senny Mayulu.

⏱️ 90+5' - ¡Final del partido en Lille!



¡Un punto ganado con garra en tiempo añadido! 💪#LOSCPSG 2️⃣-2️⃣ I #Ligue1 pic.twitter.com/KkHRHLJJM9 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 28, 2026

Con información de N+