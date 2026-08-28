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París Saint-Germain Rescata Empate ante LIlle con 2 Goles de Último Minuto

El París SG ha tenido un flojo arranque en la Liga francesa de futbol, ya que no ha podido ganar en las dos primeras fechas

París Saint-Germain tuvo una complicada visita al Estadio Pierre-Mauroy, casa del LOSC Lille.París Saint-Germain tuvo una complicada visita al Estadio Pierre-Mauroy, casa del LOSC Lille. Foto: PSG

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Los goles de Vitinha y Marquinhos salvaron al París SG de una derrota y Luis Enrique celebra, pero el equipo aún busca su mejor forma.

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