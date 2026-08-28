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Confirman Horarios y Sedes de los Partidos de Semifinales de Leagues Cup 2026

Por primera vez, los cuatro equipos que disputarán el boleto a la final de la Leagues Cup son mexicanos

Las semifinales de la Leagues Cup 2026 se jugarán en canchas de Estados Unidos pese a que sólo avanzaron equipos mexicanosLas semifinales de la Leagues Cup 2026 se jugarán en canchas de Estados Unidos pese a que sólo avanzaron equipos mexicanos. Foto: Getty Images

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