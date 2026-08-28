Confirman Horarios y Sedes de los Partidos de Semifinales de Leagues Cup 2026

Una vez que concluyó la fase de cuartos de final de la Leagues Cup 2026, quedó claro que la Liga MX manda ante la MLS. Al menos en lo futbolístico, porque las semifinales fueron acaparadas: América, Monterrey, Toluca y León se enfrentarán por dos boletos a la gran final.

Desde que se juega con el actual formato es la primera vez que las semifinales se disputan sin equipos de la Major League Soccer (MLS). Así que el pastel será partido por los cuatro invitados de la Liga MX ya mencionados.

Una vez que se conocieron los nombres de los clubes que avanzaron a la siguiente fase, los organizadores de la Leagues Cup dieron a conocer las sedes, fechas y horarios de los partidos. Y no, ninguno se llevará a cabo en territorio mexicano.

Las semifinales del torneo que contempla a todos los equipos de la Liga MX y la MLS, se jugarán en Estados Unidos. Ambas semifinales se jugarán el próximo miércoles 2 de septiembre y a continuación están los detalles:

Toluca vs León, miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horas en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

América vs Monterrey, miércoles 2 de septiembre a las 20:30 horas en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, California.

Como se sabe la Leagues Cup otorga tres boletos para la Concachampions, así que la Liga MX ya aseguró esos pasaportes para la edición 2027.

Las Águilas del América llegaron a esta instancia luego de superar 2-0 al Columbus Crew, con goles de Raphael Veiga y Brian Rodríguez. Los pupilos del entrenador Guillermo Almada levantaron la mano como un serio aspirante al título.

Mientras que el Monterrey, bajo la tutela del técnico argentino Matías Almeyda, dejaron en el camino al Chicago Fire con marcador de 2-1. Los tantos fueron anotados por Víctor Guzmán y Orbelín Pineda.

En la otra llave, el León mostró las garras para finiquitar el duelo ante el Real Salt Lake con goleada de 3-0. Los anotadores fueron Diber Cambindo en dos ocasiones y Sebastián Vegas.

Por su parte, el Toluca fue mejor que el Austin FC y lo doblegó 2-0 gracias a las dianas conseguidas por Helinho y Jorge Díaz Price

Así que todo está listo para la fiesta de semifinales de la Leagues Cup 2026, con cuatro invitados mexicanos que han desplegado buen futbol y hacen complicado señalar a un claro favorito. Todos tienen gol y defienden bien.

Con información de N+