Erik Lira Está Cerca del Mónaco; Mejoran la Oferta por el Jugador de Cruz Azul

Luego de que Cruz Azul rechazó una primera oferta del Mónaco por Erik Lira, el traspaso está a detalles de concretarse. Y es que el equipo francés ha insistido en llevarse al seleccionado mexicano y sólo ajusta detalles para lograrlo. Esto es lo que sabemos.

Hace varios días trascendió que a la directiva celeste no le convencía la propuesta económica del Mónaco, así que la rechazó. Pero en horas recientes subió la apuesta y el futuro de Lira está en la Ligue 1, justo en el equipo que le abrió las puertas de Europa a Rafa Márquez en 1999.

El entrenador de La Máquina, Joel Huqui, fue quien aseguró que la venta de Lira es un hecho. Así lo declaró en conferencia de prensa: “Lo de Lira va muy bien, están en la parte final de las negociaciones”.

Huiqui añadió que “esperemos que ya se resuelva. Erik Lira sigue siendo un activo del club y está listo para jugar el fin de semana, pero dependerá de lo que pase. Evaluaremos la situación. Si no viaja seremos todos felices y contentos; si no, lo tomaremos en cuenta”.

Erik Lira, de 26 años de edad, quiere irse a jugar a Europa e incluso está dispuesto a hacer sacrificios económicos. Analistas han señalado que en el Mónaco ganaría menos que en La Máquina, pero que eso no es impedimento para firmar con el equipo francés.

El Mónaco además debe hacerle un hueco a Lira, ya que es un jugador no comunitario. Por ello es que trabaja a marchas forzadas para traspasar al estadounidense Falorin Balogun. La prensa francesa ha revelado que el delantero está en la mira del Aston Villa y el Tottenham.

Medios especializados aseguran que el traspaso de Lira al Mónaco será a cambio de 10 millones de dólares y que el Cruz Azul se quedará con el 20 % de su carta, en caso de futuras ventas.

De concretarse el fichaje de Lira, sería el segundo mexicano en el Mónaco. El primero fue Rafa Márquez, hoy entrenador de la Selección Mexicana. “El Kaiser” fue comprado al Atlas y estuvo en el equipo francés de 1999 al 2003, donde ganó la Liga y la Copa de la Liga. Luego fue traspasado al Barcelona, donde levantó hasta la Champions League.

Con información de N+