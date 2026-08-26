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Erik Lira Está Cerca del Mónaco; Mejoran la Oferta por el Jugador de Cruz Azul

El entrenador Joel Huiqui dijo que las negociaciones por Lira van bien y están en la parte final

Erik Lira ha brillado con Cruz Azul y con la Selección Mexicana, lo que ha llamado la atención de clubes internacionales.Erik Lira ha brillado con Cruz Azul y con la Selección Mexicana, lo que ha llamado la atención de clubes internacionales. Foto: Club de Futbol Cruz Azul

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El futuro de Erick Lira en Europa se acerca: Mónaco ajusta detalles para fichar al jugador de Cruz Azul. ¿Qué significa esto para el fútbol mexicano?

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