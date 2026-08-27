Seguridad

Sergio 'N' es Vinculado por Presunto Homicidio de la Periodista Roxana en Veracruz

La comunicadora fue sustraída de su casa por hombres armados en junio; semanas después fue localizada sin vida.

Sergio 'N' es Vinculado por Presunto Homicidio de la Periodista Roxana en VeracruzLos hechos por los que Sergio 'N' fue vinculado ocurrieron en el municipio de Nanchital. Foto: FGE

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La FGE de Veracruz avanza en el caso de la periodista Roxana Guzmán en Nanchital tras la vinculación a proceso de Sergio 'N' por su presunto asesinato.

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