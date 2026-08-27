Sergio 'N' es Vinculado por Presunto Homicidio de la Periodista Roxana en Veracruz

A través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que se logró la vinculación a proceso de Sergio “N” por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado.

Dicho delito se habría cometido en contra de la periodista identificada con las iniciales R.B.G. y, como se estipula dentro de la correspondiente carpeta de investigación, los hechos por los que es señalado Sergio “N” se registraron en el municipio de Nanchital, cuando presuntamente participó en el delito mencionado.

La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante la audiencia de continuación, en el marco del proceso penal 448/2026.

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