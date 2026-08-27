Seguridad

Hombre Finge Olvidar su Cartera para No Pagar 600 Pesos en Negocio de Torreón

El sujeto fue señalado por presuntamente hacer uso de un servicio de corte de uñas y limpieza de pies sin cubrir el monto correspondiente.

Hombre Finge Olvidar su Cartera Para No Pagar 600 Pesos en Negocio de TorreóLa dueña del negocio denunció al hombre por retirarse del lugar sin pagar. Foto Ilustrativa: N+

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Hombre Finge Olvidar su Cartera para Evitar Pagar en Torreón.Hombre finge olvidar su cartera para evitar pagar 600 pesos en clínica de Torreón

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