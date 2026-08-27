Distintos negocios de la ciudad de Torreón han reportado haber sido víctimas de una presunta modalidad de estafa, en la que un sujeto solicita diversos servicios y posteriormente se retira de los establecimientos sin cubrir el costo correspondiente.

Uno de los negocios afectados fue una clínica ubicada sobre la avenida Juárez, en Torreón. De acuerdo con la información proporcionada, el hombre, quien se identificó como Luis Fernando, habría marcado al establecimiento para solicitar un servicio de corte de uñas y limpieza de pies.

Al concluir el servicio, el sujeto habría mencionado que olvidó su cartera dentro de su vehículo, por lo que salió del establecimiento. Sin embargo, presuntamente ya no regresó al lugar y se retiró sin cubrir los 600 pesos correspondientes al servicio que había recibido.

Ante esta situación, la propietaria de la clínica exhortó a otros negocios de la ciudad a establecer políticas claras para el cobro de los servicios y tomar medidas preventivas ante este tipo de situaciones. Señaló que las afectaciones no se limitan al dinero, ya que también implican el tiempo del personal, los insumos utilizados, el equipo, la renta del establecimiento y otros gastos necesarios para brindar la atención.

Finalmente, se dio a conocer que el sujeto presuntamente habría utilizado diferentes nombres en distintas ocasiones con la intención de estafar a los locales de la ciudad.