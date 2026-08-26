Seguridad

Se Hacen Pasar por Sacerdote para Extorsionar a Personas en Piedras Negras

El Santuario de Guadalupe informó alertó de personas que se hace pasar por personal de la iglesia para pedir dinero.

Se Hacen Pasar por Sacerdote para Extorsionar a Personas en Piedras NegrasLa iglesia emitió un comunicado para alertar a la ciudadanía por personas que se hacen pasar por sacerdotes para pedir dinero. Foto: N+

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