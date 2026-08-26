Se Hacen Pasar por Sacerdote para Extorsionar a Personas en Piedras Negras

El Santuario de Guadalupe, en Piedras Negras, alertó a integrantes de grupos y movimientos de la iglesia, así como a algunos empresarios, debido a la detección de llamadas de extorsión realizadas a nombre de la institución.

Cosme Alexis Cuesta, vocero de la institución, informó que algunas personas realizaron llamadas para solicitar apoyos económicos a nombre de un sacerdote y del Santuario de Guadalupe.

Los responsables se comunicaron al departamento de Economía para corroborar la información y, de esta manera, se pudo detectar que se trataba de un intento de extorsión.

Después de confirmar la situación, la iglesia difundió de inmediato un comunicado con el objetivo de prevenir a más personas y evitar que pudieran caer en el engaño.

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Cosme Alexis Cuesta dio a conocer que no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo y señaló que, hasta el momento, no han recibido reportes de personas que hayan entregado dinero o sido víctimas de la extorsión.

El padre Cosme señaló que, en esta ocasión, no consideran necesario presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, debido a que el intento fue detectado oportunamente y se actuó de inmediato para prevenir nuevos casos.