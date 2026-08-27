Astronomía

¿Cuánto Durará el Eclipse Lunar Mañana? Este Porcentaje se Verá la Luna de Sangre

Agosto cerrará con broche de oro la agenda astronómica mensual, un eclipse parcial de luna se podrá disfrutar desde México este jueves

Luna Roja durante Eclipse Lunar. Cuánto durará el eclipse de mañana 27 de agosto 2026.No olvides de alzar la mirada al cielo. Este jueves se podrá disfrutar de un eclipse lunar parcial, y aquí te decimos cuánto durará. Foto: Reuters.

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