¿Cuánto Durará el Eclipse Lunar Mañana? Este Porcentaje se Verá la Luna de Sangre

No te olvides de alzar la mirada al cielo, este jueves ocurrirá un eclipse lunar parcial y para fortuna de los mexicanos sí será visible en el país. Se trata del evento astronómico con el que cierra la agenda astronómica de agosto 2026, y para que no te lo pierdas en N+ te decimos cuánto durará.

Para que puedas apreciarlo mejor, debes saber que un eclipse parcial de Luna ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y su satélite natural. De modo que la superficie de ésta se vea cubierta por la sombra de la Tierra, y se oscurezca temporalmente.

La fascinación por este fenómeno también conocido como "Luna de Sangre" o "Luna Roja" es tal, que en una nota previa ya te adelantamos la hora exacta para ver el punto máximo del eclipse de Luna y con qué fenómeno coincidirá.

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La buena noticia es que éste es visible a simple vista. De hecho, la Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) compartió una serie de recomendaciones para disfrutarlo sin complicaciones.

En tanto que, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) del Gobierno de México compartió que durante este eclipse parcial el 96% de la luna se oscurecerá y adquirirá un tinte rojizo, lo que comúnmente se conoce como Luna de Sangre.

A diferencia del eclipse de Sol, no requiere equipo especial para observarse, la Luna Roja se observa a simple vista. El INAOE confirmó que la duración del eclipse parcial será de 3 horas 18 minutos que se dividirán en 5 fases:

Inicio del eclipse penumbral: 19:23 horas CST.

Inicio del eclipse parcial: 20:33 horas CST.

Máximo del Eclipse: 22:12 horas CST.

Fin del Eclipse Parcial: 23:51 horas CST.

Fin del Eclipse Penumbral: 01:01 horas CST del 28 de agosto de 2026.

La NASA ha confirmado que el único momento en que se puede disfrutar de un eclipse lunar de este tipo es durante las noches de Luna Llena.

SARR