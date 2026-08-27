Desaparecidos

Jalisco Avanza con Reforma para Castigar el Reclutamiento de Menores

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó cambios al Código Penal para sancionar a quienes recluten adolescentes mediante engaños para cometer delitos del fuero común

Avanza la reforma para prevenir y sancionar el reclutamiento infantil en Jalisco.Avanza la reforma para prevenir y sancionar el reclutamiento infantil en Jalisco. Foto: N+

Destacado

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, pero se expresaron reservas ante una posible invasión de competencias federales

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+