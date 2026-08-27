Jalisco Avanza con Reforma para Castigar el Reclutamiento de Menores

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal estatal para prevenir y sancionar el reclutamiento de menores de edad para cometer delitos del fuero común.

La propuesta plantea castigar las conductas relacionadas con la captación de menores mediante engaños o incluso cuando exista conocimiento de que serán utilizados para cometer actividades ilícitas.

Uno de los puntos que generó discusión durante el análisis de la reforma fue la posible invasión de competencias, debido a que el reclutamiento forzado suele estar relacionado con el crimen organizado y este tipo de delitos corresponden al ámbito federal.

Sin embargo, durante la discusión se explicó que la reforma busca atender específicamente los casos en los que menores son reclutados para participar en delitos del fuero común. Jalisco se sumaría a otros estados que ya han legislado sobre este tema.

La votación en la comisión fue unánime, aunque manifestaron reserva ante la posibilidad de que la reforma pudiera ser considerada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una posible invasión de competencias federales.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López, reconoció que inicialmente se había opuesto a la propuesta precisamente por esta preocupación. No obstante, señaló que el dictamen fue modificado para atender ese punto.

La reforma contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión, además de multas de 5 mil a 8 mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a aproximadamente 586 mil 550 hasta 938 mil 480 pesos.

Actualmente, Aguascalientes, San Luis Potosí e Hidalgo cuentan con legislación local en esta materia, mientras que Michoacán se encuentra en proceso de hacerlo.