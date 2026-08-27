Realizan Clausura Total de Proyecto Inmobiliario Ilegal en Sierra Norte de Puebla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hizo dos visitas de inspección en dos predios ubicados en la localidad de Maquixtla, perteneciente al municipio poblano de Zacatlán.

Durante los recorridos, detectó actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales relacionadas con la lotificación para proyectos inmobiliarios, sin contar con la autorización ambiental correspondiente.

En dichas diligencias se identificaron trabajos destinados a la lotificación de viviendas y a la venta de terrenos rústicos, en superficies de seis mil 140 y 27 mil 676 metros cuadrados, respectivamente.

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Como resultado, la Profepa impuso la clausura total temporal de las actividades de cambio de uso de suelo en ambos predios, debido a que los trabajos se realizaron sin contar previamente con la autorización correspondiente emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Estas actuaciones derivan de dos procedimientos administrativos iniciados en 2025, relacionados con actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales realizadas sin autorización.

En ambos expedientes se determinaron sanciones económicas y medidas correctivas, además de las clausuras correspondientes, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Los predios se localizan sobre la carretera federal Apizaco–Tejocotal, en el tramo Zacatlán–Ahuazotepec, localidad de Maquixtla, del municipio de Zacatlán. En conjunto, la superficie afectada suma 33 mil 816 metros cuadrados.

📍Puebla | Realizamos dos visitas de inspección en predios ubicados en la localidad de Maquixtla, municipio de #Zacatlán; en ambos detectamos actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales relacionadas con la lotificación para proyectos inmobiliarios, sin contar con… pic.twitter.com/o5v3ZCRw4x — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 26, 2026

Las clausuras tienen como finalidad detener las actividades realizadas en los terrenos mientras se determina lo conducente dentro de los procedimientos administrativos.

La Profepa dará seguimiento al caso y verificará el cumplimiento de las medidas correctivas y demás disposiciones impuestas, a fin de garantizar la protección de los terrenos forestales.

Con información de N+

GMAZ