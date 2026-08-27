Medio Ambiente

Realizan Clausura Total de Proyecto Inmobiliario Ilegal en Sierra Norte de Puebla

En ambos terrenos forestales ubicados en el municipio poblano de Zacatlán se estaban realizando trabajos de lotificación de viviendas.

Clausura Total Dos Predios Proyecto Inmobiliario Ilegal Maquixtla Zacatlán Sierra Norte PueblaClausuran Dos Predios Relacionados con Proyecto Inmobiliario Ilegal en Zacatlán, Puebla. Foto: X @PROFEPA_Mx

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Clausura total a proyecto inmobiliario en Zacatlán por Profepa. Se detectaron cambios de uso de suelo sin autorización en terrenos forestales. Conoce más.

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