Medio Ambiente

Aseguran 10 Cacto Estrella y una Tarántula, Especies Protegidas en SLP

Profepa aseguró ejemplares localizados en una empresa de paquetería

Aseguran Especies Protegidas Durante Operativo en Paquetería en SLPAseguran Especies Protegidas Durante Operativo en Paquetería en SLP. Foto: Profepa

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En San Luis Potosí, autoridades ambientales localizaron ejemplares de flora y fauna cuya procedencia no pudo ser acreditada, por lo que se abrió un procedimiento administrativo.

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