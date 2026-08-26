Aseguran 10 Cacto Estrella y una Tarántula, Especies Protegidas en SLP

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 10 ejemplares de cacto estrella y una cría de tarántula mexicana patas sangradas, localizados dentro de dos paquetes en una empresa de paquetería de San Luis Potosí.

Los ejemplares fueron detectados durante una inspección. Los cactus eran transportados en un paquete declarado como 'estuches de maquillaje' y presentaban signos de deshidratación, mientras que la tarántula viajaba en otro registrado como 'insumos' y se encontraba en condiciones físicas regulares.

Al no acreditarse la procedencia legal de los ejemplares, la autoridad procedió a su aseguramiento e inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

El cacto estrella se encuentra catalogado como especie en peligro de extinción dentro de la NOM-059, por lo que su extracción, posesión y traslado requieren cumplir con la normativa ambiental vigente.

Los ejemplares de cacto estrella serán resguardados por la Profepa para posteriormente otorgar el destino correspondiente; mientras que el ejemplar de tarántula fue depositado en las instalaciones de un instituto en San Luis Potosí.