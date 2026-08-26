Tráiler y Camioneta Caen a Barranco tras Accidente en Veracruz; Hay un Muerto

En el bulevar portuario en la ciudad de Veracruz, se registró un accidente entre un tráiler y una camioneta de 3.5 toneladas aproximadamente, la cual circulaba en el sentido que va de la carretera federal Veracruz-Cardel hacia el sentido de la carretera Veracruz-Xalapa cuando se dio el hecho.

Hasta el momento, no se ha esclarecido cómo fue que ocurrió el accidente; sin embargo, se mencionó que ambas unidades se salieron de la carretera tras perder el control, y se fueron a un barranco.

El conductor de la camioneta quedó atrapado en el interior de la unidad y perdió la vida en el lugar de los hechos.

Al bulevar portuario llegaron elementos del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Veracruz y demás autoridades de emergencias, para poder liberar a la persona y poder hacer lo correspondiente para el retiro de las unidades siniestradas.

Fueron las mismas autoridades quienes confirmaron que el hombre que estaba atrapado ya no contaba con signos vitales tras el percance.

De acuerdo con la información disponible, el accidente no provocó el cierre de la circulación en el bulevar portuario. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas involucradas en el accidente.

También, personal de la Fiscalía de Veracruz acudieron para realizar las diligencias correspondientes derivado del fallecimiento.

Mientras que elementos de la Guardia Nacional, se encargaran de determinar los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades.