Accidentes

Tráiler y Camioneta Caen a Barranco tras Accidente en Veracruz; Hay un Muerto

Las unidades terminaron se accidentaron en el Bulevar Portuario por lo que un conductor perdió la vida. Bomberos llegaron a atender la emergencia.

Accidente deja una persona muerta en bulevar portuarioBomberos llegaron al lugar del accidente para liberar el cuerpo del conductor de la camioneta. Foto: N+

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Tráiler y camioneta caen a un barranco, un conductor pierde la vida. Autoridades ya en el lugar.

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