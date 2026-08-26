Riada en Nepal: Te Decimos en Qué Zonas de México Podría Ocurrir este Fenómeno

Una riada barrió los márgenes de un río en Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, en los Himalayas. El fenómeno ha cobrado la vida de al menos 157 persona y representa uno de los grandes desastres naturales de los últimos años para el país asiático. Te explicamos si el fenómeno podría ocurrir en México.

Para responde si una riada así podría ocurrir en nuestro país, hay que entender el fenómeno que se vivió este miércoles en Nepal. Una riada es la crecida súbita y violenta de un río. Se ubicaría dentro de las inundaciones repentinas.

Muchos lectores recordarán que así precisamente se titula el primer volumen de la saga de novelas Blackwater, escrita por Michael McDowell. En La riada, el pueblo donde ocurren los acontecimientos es arrasado por la crecida del río y muchos edificios quedan bajo las aguas. Este es el detonante de los hechos inquietantes de la saga entera.

En el caso de Nepal, la riada se desencadenó por el derrumbe de un gran muro de barro y rocas. El alud se precipitó sobre un río y provocó las inundaciones catastróficas que han dejado cientos de desaparecidos y un saldo de 157 fallecidos hasta el momento.

El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que las inundaciones fueron producto de un deslave de magnitud 5.2. Según explicó la agencia gubernamental, la energía sísmica fue generada por el colapso de un glaciar.

Estos acontecimientos coinciden con la definición que ofrece el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) sobre inundaciones repentinas, donde estarían incluidas las riadas. Al respecto, la institución señala:

“Las inundaciones repentinas son consecuencia de tormentas que caen en una superficie pequeña y escarpada, es decir, con fuertes pendientes; ocurren en cuestión de minutos y el tiempo para evacuar es mínimo”.

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La agencia gubernamental añade: “Se componen de flujos de lodo que viajan a altas velocidades y arrasan con los objetos que encuentran a su paso, por ello, su gran poder destructivo”.

Por desgracia han varias zonas de México donde puede ocurrir una inundación fluvial repentina.

El Atlas Nacional de Riesgos recoge varias de las regiones susceptibles a fenómenos de este tipo. En el sureste por ejemplo, una zona especialmente vulnerable es la cuenca del río Papaloapan, entre Oaxaca y Veracruz.

Cientos de comunidades a lo largo del río Papaloapan podrían correr el riesgo de una inundación fluvial súbita. Este fenómeno ocurrió en Tuxtepec en 1944, cuando las lluvias ocurridas del 21 al 23 de septiembre barrieron con el centro de la ciudad.

Otra zona en extremo vulnerable es Tabasco. En este estado del sureste convergen los ríos Grijalva y Usumacinta, así como varios otros caudales de consideración.

La última riada que se registró en Tabasco ocurrió cuando el desfogue de la presa Peñitas inundó los municipios de Nacajuca, Jalpa y Cunduacán en 2020. Una anterior inundación súbita ocurrió e 2007 en Villahermosa.

La Ciudad de México también es susceptible a riadas. Las corrientes que se forman en las zonas altas de la capital pueden inundar en cuestión de minutos el valle. En sentido estricto, el reciente desborde del río Magdalena podría considerarse dentro de este fenómeno.

Otra zona susceptible a inundaciones fluviales repentinas es Monterrey. La ciudad quedó marcada por la inundación ocurrida el 27 de Agosto de 1909, causada por el desborde del río Santa Lucía,

Un caso insoslayable es el norte de Veracruz. En 2025, las históricas lluvias desbordaron el río Cazones y causaron estragos en Poza Rica. La corriente arrastraba las fuertes precipitaciones ocurridas río arriba.