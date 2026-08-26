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Riada en Nepal: Te Decimos en Qué Zonas de México Podría Ocurrir este Fenómeno

Algunas regiones de México podrían ser susceptibles a riadas e inundaciones repentinas como la ocurrida en Nepal y que dejó al menos 157 muertos

Riada en Nepal¿Puede ocurrir en México una riada como la de Nepal? Foto: Reuters

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